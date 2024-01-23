Результаты третьего этапа соревнований по индор-триатлону IRONSTAR XFIT 2024, прошедшего 21 января

21 января в Москве прошел третий этап индор-триатлона IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024. Индор – это 10 минут плавания, 30 минут гонки на велотренажере и 20 минут бега на беговой дорожке. Задача участников – преодолеть максимальное расстояние за выделенное время каждого этапа.

Результаты победителей и призеров:

Мужчины:

1. Юрий Вовк – 28,301 км

2. Антон Косолапов – 28,221 км

3. Евгений Морозов – 27,634 км

Женщины:

1. Виктория Крахина – 24,519 км

2. Надежда Николаева – 23,932 км

3. Кристина Ингеборг Эрикссен – 23,076 км

Мужские эстафетные команды:

1. GG TEAM – 27,985

2. Альфа версия – 27,800 км

3. Беги со Мной – 25,780 км

Женские эстафетные команды:

1. Iron Ladies – 21,801 км

2. ROSBANK Lady Sport Team – 21,762 км

Смешанные эстафетные команды:

1. ROSBANK Sport Team – 25,863 км

2. Meateaters – 24,405 км

3. Газпромбанк.Премиум – 23,798 км

Результаты всех участников можно найти на сайте IRONSTAR. Фотографии будут опубликованы также на сайте в специальном фото-разделе.

18 февраля и 24 марта в Москве пройдут заключительные этапы серии индор-соревнований IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP. На данный момент все слоты на участие в этих соревнованиях раскуплены. 25 марта IRONSTAR откроют летний сезон соревнований с плаванием в открытой воде, велосипедным и беговым этапом на шоссе.