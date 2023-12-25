Открылась регистрация на Экиден 2024 в Санкт-Петербурге. Беговая эстафета пройдет 16 июня

Открылась регистрация на Экиден – беговую эстафету, которая пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге. Старт пройдет во второй раз, организовывает его команда Pushkin Run.

Экиден – это беговая командная эстафета. В каждой команде 6 участников, преодолевающих марафонскую дистанцию по этапам: 5 км – 10 км – 5 км – 10 км – 5 км – 7,195 км. Эстафета передается с помощью командной ленты, которую участники команды как можно быстрее передают друг другу в транзитной зоне в стартовом городке.

Принять участие можно в составе мужской, женской и смешанной команды. В смешанной команде должно быть не менее 2 женщин.

Стоимость участия за команду сейчас составляет 25 000 рублей. По достижении квоты слотов цена будет повышаться, каждый раз на 5 000 рублей. Максимальная стоимость составит 35 000 рублей, этот уровень цены будет достигнут после того, как первые 160 слотов будут раскуплены.

Зарегистрироваться на Экиден можно на специальном сайте, посвященном старту.

Также организаторы стартов Pushkin Run планируют провести Экиден в Москве 25 августа 2024 года. Регистрация на этот старт пока не открыта.