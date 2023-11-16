18 ноября в Москве и Петербурге пройдут благотворительные велозаезды на тренажерах. Средства пойдут на помощь нуждающимся

18 ноября в Москве и Петербург в студии Rock The Cycle пройдут благотворительные велозаезды-вечеринки. Все собранные средства пойдут в благотворительные фонды, помогающие нуждающимся.

В Санкт-Петербурге велозаезды пройдут в пользу организации «Ночлежка» , которая помогает бездомным людям выбираться с улицы. Тематика и дресс-код мероприятия: ленинградский рок-клуб, черный и красный цвета, шипы, начесы, митенки. Будет организована фото-зона и тату-уголок, где можно будет нанести переводные татуировки, на площадке будет работать фотограф.

Сами тренировки пройдут под рок-музыку из плейлиста «Ночного автобуса» – проекта «Ночлежки», который на протяжении 20 лет развозит еду в Петербурге и в Москве.

Тренировки пройдут в 16:00, 17:15, 18:30 и 20:30 и продлятся 45 минут, зарегистрироваться на них можно здесь. Стоимость участия – 1600 рублей. Место проведения тренировок – студия Rock The Cycle в Новой Голландии.

В Москве райдеры поддержат фонд «Синдром любви», который помогает людям с синдромом Дауна . Марафон «Сайклинг во благо» состоит из четырех заездов, в которых ребята с синдромом Дауна будут крутить педали наравне со всеми.

В каждом заезде выберут призеров в мужском и женском зачете, набравших самый большой километраж, и по результатам всего марафона определят победителя в абсолютном зачете. Всех участников ждут стартовые пакеты с подарками от партнеров марафона, победителей – призы.

Заезды пройдут в 16:30, 17:45, 19:00 и 20:15 и будут длиться 40 минут. Место проведения – сайкл-студия Rock the Cycle в ЦДМ (Театральный пр‑д, д.5/1, 4 этаж). Стоимость участия – 2700 рублей, регистрация открыта на сайте фонда.