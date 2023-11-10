Открылась регистрация на Забег.рф. Старт состоится 19 мая 2024 года

Организатор забегов «Лига Героев» открыл регистрацию на старты серии «Забег» (также известные как «Забег.РФ»). Ключевая идея – одновременный старт во множестве городов.

Дата забега в 2024 году – 19 мая. Дистанции – 1, 5, 10 и 21,1 км.

Пока на сайте для регистрации доступны не все возможные города, только крупные города, уже подтвердившие участие. Другие города могут быть открыты позднее.

В интервью, опубликованном в телеграм-канале Shelgorn, директор серии Дмитрий Анненков рассказал, что «Лига Героев» продолжает развивать международное направление под брендом One Run. В рамках этой серии старты пройдут в Бразилии и Камеруне.