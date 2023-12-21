Югорский лыжный марафон перенесен на неделю. Старт в Ханты-Мансийске пройдет 6-7 апреля

Теги лыжные гонки Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Никита Поршнев любительский спорт Календарь стартов Путешествия и отдых Здоровье

Югорский лыжный марафон был запланирован на 12-13 апреля 2024 года. Старт в Ханты-Мансийске перенесен на неделю ранее и пройдет 6-7 апреля.

Новое распределение дистанций по дням:

  • 6 апреля – свободный стиль, дистанции 5, 25 и 50 км;
  • 7 апреля – классический стиль, дистанции 25 и 50 км.

Регистрация на старты пока не открыта, положение о старте не опубликовано.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года. На юбилейном десятом марафоне в 2023 году победил лыжник Сергей Устюгов, вторым пришел биатлонист Эдуард Латыпов, третьим – биатлонист Никита Поршнев. Всего в забегах на дистанциях 5, 25 и 50 км приняли участие 2527 человек.

Опубликовал Юля Пухкал

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