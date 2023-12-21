Югорский лыжный марафон перенесен на неделю. Старт в Ханты-Мансийске пройдет 6-7 апреля

Югорский лыжный марафон был запланирован на 12-13 апреля 2024 года. Старт в Ханты-Мансийске перенесен на неделю ранее и пройдет 6-7 апреля.

Новое распределение дистанций по дням:

6 апреля – свободный стиль, дистанции 5, 25 и 50 км;

7 апреля – классический стиль, дистанции 25 и 50 км.

Регистрация на старты пока не открыта, положение о старте не опубликовано.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года. На юбилейном десятом марафоне в 2023 году победил лыжник Сергей Устюгов, вторым пришел биатлонист Эдуард Латыпов, третьим – биатлонист Никита Поршнев. Всего в забегах на дистанциях 5, 25 и 50 км приняли участие 2527 человек.