Результаты Кисловодского международного марафона 2023

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7-8 октября в Кисловодске прошел Кисловодский марафон – забег от команды KAVKAZ RUN.

Для участия были доступны дистанции на 42,2, 21,1, 10, 5 и 2 км и детские забеги на 500 метров. Трасса проходила по асфальту в курортной зоне города и дорожкам национального парка «Долина роз» (с набором высоты до 1000 метров и трейловым покрытием).

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Ибрагим Рабаданов – 12:25

2. Андрей Жижин – 12:28

3. Сергей Назаров – 12:33

2 км, женщины

1. Кристина Каллаур – 14:20

2. Катерина Гнездилова – 14:30

3. Лиана Сальникова – 14:31

5 км, мужчины

1. Александр Рудых – 17:34

2. Магомед Магомедов – 17:43

3. Виталий Смирнов – 17:55

5 км, женщины

1. Мария Андреева – 19:24

2. София Вахрушева – 19:33

3. Александра Кочергина – 19:43

10 км, мужчины

1. Юрий Чечун – 36:38

2. Максим Кашин – 37:47

2. Евгений Чаплыгин – 39:18

10 км, женщины

1. Татьяна Ергунова – 45:28

2. Ирина Дмитриева – 48:09

3. Мария Кислова – 51:50

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Сойкка – 1:13:48

2. Руслан Хорошилов – 1:15:19

3. Константин Усольцев – 1:20:54

21,1 км, женщины

1. Виктория Калинина – 1:33:13

2. Наталья Булатова – 1:41:49

3. Екатерина Муленко – 1:50:17

42,2 км, мужчины

1. Денис Ермаков – 2:50:54

2. Алексей Мамарин – 2:54:59

3. Дмитрий Голиков – 3:02:09

42,2 км, женщины

1. Галина Сувакина – 3:59:22

2. Наталья Главнова – 4:46:30

3. Анна Мучина – 4:58:55

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

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