Результаты Кисловодского международного марафона 2023
7-8 октября в Кисловодске прошел Кисловодский марафон – забег от команды KAVKAZ RUN.
Для участия были доступны дистанции на 42,2, 21,1, 10, 5 и 2 км и детские забеги на 500 метров. Трасса проходила по асфальту в курортной зоне города и дорожкам национального парка «Долина роз» (с набором высоты до 1000 метров и трейловым покрытием).
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Ибрагим Рабаданов – 12:25
2. Андрей Жижин – 12:28
3. Сергей Назаров – 12:33
2 км, женщины
1. Кристина Каллаур – 14:20
2. Катерина Гнездилова – 14:30
3. Лиана Сальникова – 14:31
5 км, мужчины
1. Александр Рудых – 17:34
2. Магомед Магомедов – 17:43
3. Виталий Смирнов – 17:55
5 км, женщины
1. Мария Андреева – 19:24
2. София Вахрушева – 19:33
3. Александра Кочергина – 19:43
10 км, мужчины
1. Юрий Чечун – 36:38
2. Максим Кашин – 37:47
2. Евгений Чаплыгин – 39:18
10 км, женщины
1. Татьяна Ергунова – 45:28
2. Ирина Дмитриева – 48:09
3. Мария Кислова – 51:50
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Сойкка – 1:13:48
2. Руслан Хорошилов – 1:15:19
3. Константин Усольцев – 1:20:54
21,1 км, женщины
1. Виктория Калинина – 1:33:13
2. Наталья Булатова – 1:41:49
3. Екатерина Муленко – 1:50:17
42,2 км, мужчины
1. Денис Ермаков – 2:50:54
2. Алексей Мамарин – 2:54:59
3. Дмитрий Голиков – 3:02:09
42,2 км, женщины
1. Галина Сувакина – 3:59:22
2. Наталья Главнова – 4:46:30
3. Анна Мучина – 4:58:55
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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