Результаты Осеннего Павловского забега 2023
1 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Трасса для дистанций 3, 10 и 21 км была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Михаил Щукин – 10:09
2. Максимилиан Морозов – 10:19
3. Алексей Боголепов – 10:36
3 км, женщины
1. Ольга Ефремова – 12:08
2. Алиса Матьяш – 12:12
3. Дарья Елоева – 12:15
10 км, мужчины
1. Александр Скрябин – 33:59
2. Кирилл Дубровский – 34:22
3. Андрей Карпин – 34:51
10 км, женщины
1. Любовь Дубровская – 37:48
2. Алиса Шилина – 38:15
3. Анна Титова – 42:12
21,1 км, мужчины
1. Олег Бабчин – 1:10:50
2. Станислав Ледников – 1:13:20
3. Георгий Смокотин – 1:13:39
21,1 км, женщины
1. Маргарита Питерцева – 1:26:35
2. Мария Козар – 1:27:59
3. Анастасия Захарова – 1:32:13
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning. Следить за обновлениям организаторов можно на их сайте или на странице ВКонтакте.
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