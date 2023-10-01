Результаты Осеннего Павловского забега 2023

1 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Трасса для дистанций 3, 10 и 21 км была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Михаил Щукин – 10:09

2. Максимилиан Морозов – 10:19

3. Алексей Боголепов – 10:36

3 км, женщины

1. Ольга Ефремова – 12:08

2. Алиса Матьяш – 12:12

3. Дарья Елоева – 12:15

10 км, мужчины

1. Александр Скрябин – 33:59

2. Кирилл Дубровский – 34:22

3. Андрей Карпин – 34:51

10 км, женщины

1. Любовь Дубровская – 37:48

2. Алиса Шилина – 38:15

3. Анна Титова – 42:12

21,1 км, мужчины

1. Олег Бабчин – 1:10:50

2. Станислав Ледников – 1:13:20

3. Георгий Смокотин – 1:13:39

21,1 км, женщины

1. Маргарита Питерцева – 1:26:35

2. Мария Козар – 1:27:59

3. Анастасия Захарова – 1:32:13

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning. Следить за обновлениям организаторов можно на их сайте или на странице ВКонтакте.