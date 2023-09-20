Яхтенное сообщество «Сила ветра» проведет Большие парусные выходные в Москве. Мероприятия пройдут 23-24 сентября на базе в Строгино

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23 и 24 сентября на базе яхтенного сообщества «Сила ветра» в Строгино пройдут Большие парусные выходные. 

Их проведут в честь финала Кубка Билайна в классе лодок SV20. В субботу и воскресенье состоятся зачетные гонки финалистов региональных этапов, которые на протяжении лета проходили в Москве, Подмосковье, Ярославле, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Геленджике. По итогам двух дней наградят три лучших экипажа, а команда, занявшая первое место, отправится на гоночную практику в рамках серии международных регат Winter Trophy Marmaris International Yacht Club.  

Для наблюдения за гонками с берега установят бинокли и большую зрительскую баржу в центре Строгинской поймы.

Кроме соревнований для профессионалов, «Сила ветра» организует береговую программу для болельщиков и гостей. 23 сентября пройдет парусный спид-дейтинг: за пять минут можно будет познакомиться с любителями яхтинга или найти компанию на тренировку. Также будет работать станция с радио-яхтами, которыми можно будет научиться управлять самостоятельно под руководством инструктора. 

24 сентября Quiz Plus устроят парусный квиз – его победители смогут выиграть место в новогоднем лагере «Силы ветра» на Кипре. Еще в программе – лаундж-зона, пинг-понг, соревнования на игрушечных корабликах, турнир по шахматам, поп-ап Mini Turkish Spot и кофейный бар от «Сварщицы Екатерины». Закроет спортивные выходные концерт Антохи MC.

Участие в Больших парусных выходных бесплатное, нужна регистрация по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram

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