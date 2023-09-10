Результаты Челябинского марафона 2023
В воскресенье 10 сентября в Челябинске прошел Челябинский марафон. Для участия были доступны пять дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. Марафон можно было пробежать в онлайн формате.
Маршруты забегов прошли по центральным улицам города. Старт и финиш располагались на площади Революции.
Для болельщиков и бегунов в стартово-финишном городке также были организованы музыкальная программа, гастрофестиваль, йога, народные забавы и множество других развлечений.
В марафоне приняли участие более 3 тысяч человек из 172 городов и 24 регионов страны.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Александр Антонов – 14:52
2. Дмитрий Кряжев – 15:29
3. Дмитрий Хамаев – 15:32
5 км, женщины
1. Софья Платунова – 18:56
2. Екатерина Бушмакина – 19:15
3. Александра Башарова – 19:34
10 км, мужчины
1. Павел Устюгов – 32:04
2. Виктор Чулков – 32:39
3. Рустам Кульмухаметов – 32:43
10 км, женщины
1. Екатерина Петренко – 34:25
2. Ирина Рукавцова – 34:27
3. Элина Лунева – 36:07
21,1 км, мужчины
1. Евгений Чуфаров – 1:10:56
2. Азамат Фаттахов – 1:10:59
3. Сергей Холин – 1:14:36
21,1 км, женщины
1. Марина Афанасьева – 1:19:12
2. Мария Бережная – 1:20:26
3. Сусанна Хажиева – 1:22:44
42,2 км, мужчины
1. Петр Огородников – 2:32:48
2. Петр Жолнин – 2:33:30
3. Александр Фомин – 2:35:00
42,2 км, женщины
1. Антонина Юшина – 2:54:47
2. Гузаль Хакимова – 3:04:06
3. Ника Скрипник – 3:07:33
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
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