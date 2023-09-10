Результаты Челябинского марафона 2023

В воскресенье 10 сентября в Челябинске прошел Челябинский марафон. Для участия были доступны пять дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. Марафон можно было пробежать в онлайн формате.

Маршруты забегов прошли по центральным улицам города. Старт и финиш располагались на площади Революции.

Для болельщиков и бегунов в стартово-финишном городке также были организованы музыкальная программа, гастрофестиваль, йога, народные забавы и множество других развлечений.

В марафоне приняли участие более 3 тысяч человек из 172 городов и 24 регионов страны.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Александр Антонов – 14:52

2. Дмитрий Кряжев – 15:29

3. Дмитрий Хамаев – 15:32

5 км, женщины

1. Софья Платунова – 18:56

2. Екатерина Бушмакина – 19:15

3. Александра Башарова – 19:34

10 км, мужчины

1. Павел Устюгов – 32:04

2. Виктор Чулков – 32:39

3. Рустам Кульмухаметов – 32:43

10 км, женщины

1. Екатерина Петренко – 34:25

2. Ирина Рукавцова – 34:27

3. Элина Лунева – 36:07

21,1 км, мужчины

1. Евгений Чуфаров – 1:10:56

2. Азамат Фаттахов – 1:10:59

3. Сергей Холин – 1:14:36

21,1 км, женщины

1. Марина Афанасьева – 1:19:12

2. Мария Бережная – 1:20:26

3. Сусанна Хажиева – 1:22:44

42,2 км, мужчины

1. Петр Огородников – 2:32:48

2. Петр Жолнин – 2:33:30

3. Александр Фомин – 2:35:00

42,2 км, женщины

1. Антонина Юшина – 2:54:47

2. Гузаль Хакимова – 3:04:06

3. Ника Скрипник – 3:07:33

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.