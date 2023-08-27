Результаты Самарского Международного Марафона 2023
27 августа в Самаре прошел Самарский Международный марафон на кубок Главы города от организаторов VOLGAMAN.
Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Можно было принять участие в корпоративном забеге 5*3 км, в северной ходьбе на 3 км и в забеге «Самарская миля» на 1568 м. Юные атлеты вышли на старт на дистанции 600 м.
Трасса полумарафона и марафона сертифицирована AIMS. Маршруты всех забегов прошли по набережной реки Волги мимо главных достопримечательностей города.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Геннадий Канаев – 2:36:43
2. Александр Андреянов – 2:40:07
3. Виктор Ряполов – 2:41:25
42,2 км, женщины
1. Мария Попрядухина – 2:52:19
2. Дина Захарченко – 3:01:08
3. Дарья Неделькина – 3:13:56
21,1 км, мужчины
1. Сергей Сергей – 1:08:47
2. Дмитрий Крыслов – 1:08:56
3. Дмитрий Зюзин – 1:09:32
21,1 км, женщины
1. Надежда Лещинская – 1:19:44
2. Наталия Ростова – 1:27:46
3. Диана Жаклаева – 1:28:03
10 км, мужчины
1. Владимир Чистяков – 30:48
2. Антон Тингаев – 31:03
3. Олег Сидоров – 31:10
10 км, женщины
1. Анжелика Мошкина – 36:50
2. Регина Бондаренко – 37:11
3. Елена Матрина – 38:08
3 км, мужчины
1. Олег Куркачев – 9:02
2. Никита Листраткин – 9:09
3. Александр Пендюхов – 9:14
3 км, женщины
1. Надежда Леонтьева – 10:29
2. Ксения Бокова – 10:28
3. Татьяна Максимова – 10:42
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Russia Running. Фотографии с забега появятся позже на странице забега ВКонтакте.
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