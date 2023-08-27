Результаты Самарского Международного Марафона 2023

27 августа в Самаре прошел Самарский Международный марафон на кубок Главы города от организаторов VOLGAMAN.

Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Можно было принять участие в корпоративном забеге 5*3 км, в северной ходьбе на 3 км и в забеге «Самарская миля» на 1568 м. Юные атлеты вышли на старт на дистанции 600 м.

Трасса полумарафона и марафона сертифицирована AIMS. Маршруты всех забегов прошли по набережной реки Волги мимо главных достопримечательностей города.

Результаты победителей:

42,2 км, мужчины

1. Геннадий Канаев – 2:36:43

2. Александр Андреянов – 2:40:07

3. Виктор Ряполов – 2:41:25

42,2 км, женщины

1. Мария Попрядухина – 2:52:19

2. Дина Захарченко – 3:01:08

3. Дарья Неделькина – 3:13:56

21,1 км, мужчины

1. Сергей Сергей – 1:08:47

2. Дмитрий Крыслов – 1:08:56

3. Дмитрий Зюзин – 1:09:32

21,1 км, женщины

1. Надежда Лещинская – 1:19:44

2. Наталия Ростова – 1:27:46

3. Диана Жаклаева – 1:28:03

10 км, мужчины

1. Владимир Чистяков – 30:48

2. Антон Тингаев – 31:03

3. Олег Сидоров – 31:10

10 км, женщины

1. Анжелика Мошкина – 36:50

2. Регина Бондаренко – 37:11

3. Елена Матрина – 38:08

3 км, мужчины

1. Олег Куркачев – 9:02

2. Никита Листраткин – 9:09

3. Александр Пендюхов – 9:14

3 км, женщины

1. Надежда Леонтьева – 10:29

2. Ксения Бокова – 10:28

3. Татьяна Максимова – 10:42

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Russia Running. Фотографии с забега появятся позже на странице забега ВКонтакте.