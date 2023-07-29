Результаты заплыва X-WATERS YENISEI 2023

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В субботу 29 июля в городе Дудинка (Красноярский край) на реке Енисей состоялись соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS YENISEI 2023.

Для заплывов были доступны дистанции на 3 км, 500 м и 100 метров. Все старты прошли по течению, со средней температурой воды от 10 до 14 С. 

Результаты участников:

3 км, мужчины

1. Федор Трухин – 36:21

2. Александр Тугай – 38:05

3. Николай Картаев – 38:57

3 км, женщины

1. Анастасия Крюкова – 39:37

2. Вероника Ксенафонтова – 43:36

3. Виктория Кириллова – 46:05

500 км, мужчины

1. Тимофей Петухов – 8:06

2. Александр Брякин – 8:13

3. Евгений Сырбу – 8:14

500 км, женщины

1. Светлана Ваулина – 8:03

2. Елена Турчина – 8:54

3. Оксана Чингаева – 9:27

100 км, мужчины

1. Игорь Жук – 1:25

2. Дмитрий Струна – 1:26

3. Максим Кочетков – 1:28

100 км, женщины

1. Анастасия Крюкова – 1:19

2. Оксана Юрасова – 1:37

3. Ольга Герасименко – 1:39

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

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