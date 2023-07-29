Результаты заплыва X-WATERS YENISEI 2023
В субботу 29 июля в городе Дудинка (Красноярский край) на реке Енисей состоялись соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS YENISEI 2023.
Для заплывов были доступны дистанции на 3 км, 500 м и 100 метров. Все старты прошли по течению, со средней температурой воды от 10 до 14 С.
Результаты участников:
3 км, мужчины
1. Федор Трухин – 36:21
2. Александр Тугай – 38:05
3. Николай Картаев – 38:57
3 км, женщины
1. Анастасия Крюкова – 39:37
2. Вероника Ксенафонтова – 43:36
3. Виктория Кириллова – 46:05
500 км, мужчины
1. Тимофей Петухов – 8:06
2. Александр Брякин – 8:13
3. Евгений Сырбу – 8:14
500 км, женщины
1. Светлана Ваулина – 8:03
2. Елена Турчина – 8:54
3. Оксана Чингаева – 9:27
100 км, мужчины
1. Игорь Жук – 1:25
2. Дмитрий Струна – 1:26
3. Максим Кочетков – 1:28
100 км, женщины
1. Анастасия Крюкова – 1:19
2. Оксана Юрасова – 1:37
3. Ольга Герасименко – 1:39
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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