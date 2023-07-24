Результаты заплыва X-WATERS VOLGA 2023
В воскресенье 23 июля в Нижнем Новгороде прошли заплывы на открытой воде X-WATERS VOLGA. Соревнования – этап Чемпионата Мира X-WATERS 2023.
Для заплыва были доступны три дистанции: 1 км, 3 км, 5 км. На протяжении некоторых из них спортсмены переплывали боковое течение.
Кроме соревнований, участников ждали выступления музыкальных групп, мастер-классы и викторины о плавании.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Андрей Ушаков – 12:13
2. Бертуг Джошкун – 12:26
3. Феликс Фирсов – 12:43
1 км, женщины
1. Анастасия Раева – 13:42
2. Анастасия Моисеева – 14:11
3. Валентина Анашкина – 14:18
3 км, мужчины
1. Сергей Иванов – 33:41
2. Валентин Шевцов – 34:20
3. Василий Середюк – 34:43
3 км, женщины
1. Александра Романенкова – 35:40
2. Александра Куликова – 35:46
3. Дарья Ляшенко – 38:07
5 км, мужчины
1. Кирилл Абросимов – 54:43
2. Тимофей Легошин – 1:00:37
3. Михаил Настопырев – 1:03:03
5 км, женщины
1. Валентина Зеленкевич – 1:08:36
2. Анастасия Беляева – 1:09:56
3. Анна Абрагина – 1:10:11
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже в социальных сетях заплыва.
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