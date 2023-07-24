Результаты заплыва X-WATERS VOLGA 2023

В воскресенье 23 июля в Нижнем Новгороде прошли заплывы на открытой воде X-WATERS VOLGA. Соревнования – этап Чемпионата Мира X-WATERS 2023.

Для заплыва были доступны три дистанции: 1 км, 3 км, 5 км. На протяжении некоторых из них спортсмены переплывали боковое течение.

Кроме соревнований, участников ждали выступления музыкальных групп, мастер-классы и викторины о плавании.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Андрей Ушаков – 12:13

2. Бертуг Джошкун – 12:26

3. Феликс Фирсов – 12:43

1 км, женщины

1. Анастасия Раева – 13:42

2. Анастасия Моисеева – 14:11

3. Валентина Анашкина – 14:18

3 км, мужчины

1. Сергей Иванов – 33:41

2. Валентин Шевцов – 34:20

3. Василий Середюк – 34:43

3 км, женщины

1. Александра Романенкова – 35:40

2. Александра Куликова – 35:46

3. Дарья Ляшенко – 38:07

5 км, мужчины

1. Кирилл Абросимов – 54:43

2. Тимофей Легошин – 1:00:37

3. Михаил Настопырев – 1:03:03

5 км, женщины

1. Валентина Зеленкевич – 1:08:36

2. Анастасия Беляева – 1:09:56

3. Анна Абрагина – 1:10:11

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии появятся позже в социальных сетях заплыва.