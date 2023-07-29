Плавательный марафон «13 Мостов» в Санкт-Петербурге отменили за день до старта. Федеральная служба охраны отозвала все согласования на проведение заплыва

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов Здоровье

Плавательный марафон «13 Мостов» в Санкт-Петербурге отменен. Об этом организаторы Grand Swim Series сообщили в своем Telegram-канале

Заплыв должен был пройти 29 июля. Причиной отмены соревнований организаторы называют отзыв Федеральной службы охраны всех ранее полученных согласований на проведение мероприятия. 

По словам Grand Swim Series, в случае проведения старта любой спортсмен или сопровождающий мог бы быть остановлен во время прохождения дистанции, препровожден в полицию и подвергнут штрафным санкциям. У сопровождающих могли изъять плавсредства (у большинства сопровождающих они личные). Организаторы приняли решение не подвергать участников опасности. 

Заплыв «Белые ночи», запланированный на 12-13 августа, остается в силе. Регистрация на него продолжается на сайте Grand Swim.

Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

 

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