Плавательный марафон «13 Мостов» в Санкт-Петербурге отменили за день до старта. Федеральная служба охраны отозвала все согласования на проведение заплыва

Плавательный марафон «13 Мостов» в Санкт-Петербурге отменен. Об этом организаторы Grand Swim Series сообщили в своем Telegram-канале.

Заплыв должен был пройти 29 июля. Причиной отмены соревнований организаторы называют отзыв Федеральной службы охраны всех ранее полученных согласований на проведение мероприятия.

По словам Grand Swim Series, в случае проведения старта любой спортсмен или сопровождающий мог бы быть остановлен во время прохождения дистанции, препровожден в полицию и подвергнут штрафным санкциям. У сопровождающих могли изъять плавсредства (у большинства сопровождающих они личные). Организаторы приняли решение не подвергать участников опасности.

Заплыв «Белые ночи», запланированный на 12-13 августа, остается в силе. Регистрация на него продолжается на сайте Grand Swim.

Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.