Результаты заплыва X-WATERS UGRA 2023

14-15 июля в Ханты-Мансийске прошли соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS UGRA.

Заплывы прошли через точку слияния двух рек – Иртыша и Оби. Скорость течения в Иртыше могла достигать 5 км/час, а ширина Оби в месте слияния – 3 км.

14 июля был дан старт заплыву на 54 км, 15 июля должны были пройти гонки на 10 км, 6 км и 2 км, но из-за погодных условий дистанции были сокращены до 2 км.

Результаты победителей:

54 км, мужчины

1. Алексей Заренбин – 9 ч 50 мин

2. Константин Репин – 10 ч 28 мин

3. Валериу Черналецки – 10 ч 30 мин

54 км, женщины

1. Ирина Патина – 9 ч 26 мин

10 км, мужчины

1. Владимир Гусев – 22:28

2. Аркадий Выходцев – 23:37

3. Антона Логинов – 23:43

10 км, женщины

1. Ольга Коломоец – 25:20

2. Ирина Патина – 25:37

3. Ульяна Лябухина – 26:15

6 км, мужчины

1. Александр Колеушко – 22:52

2. Сергей Собакинских – 23:02

3. Илья Думчев – 26:14

6 км, женщины

1. Анастасия Ежова –24:27

2. Анастасия Казакова – 25:17

3. Елена Парфенова – 25:22

2 км, мужчины

1. Дмитрий Мальцев – 23:15

2. Юрий Кужилев – 24:30

3.Анжрей Шабаршов – 25:32

2 км, женщины

1. Александра Романенкова – 24:09

2. Мария Булычева – 25:07

3. Виктория Мальцева – 25:35

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Myfinish. Фотографии с заплывов можно найти в социальных сетях.