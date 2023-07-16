Результаты заплыва X-WATERS UGRA 2023
14-15 июля в Ханты-Мансийске прошли соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS UGRA.
Заплывы прошли через точку слияния двух рек – Иртыша и Оби. Скорость течения в Иртыше могла достигать 5 км/час, а ширина Оби в месте слияния – 3 км.
14 июля был дан старт заплыву на 54 км, 15 июля должны были пройти гонки на 10 км, 6 км и 2 км, но из-за погодных условий дистанции были сокращены до 2 км.
Результаты победителей:
54 км, мужчины
1. Алексей Заренбин – 9 ч 50 мин
2. Константин Репин – 10 ч 28 мин
3. Валериу Черналецки – 10 ч 30 мин
54 км, женщины
1. Ирина Патина – 9 ч 26 мин
10 км, мужчины
1. Владимир Гусев – 22:28
2. Аркадий Выходцев – 23:37
3. Антона Логинов – 23:43
10 км, женщины
1. Ольга Коломоец – 25:20
2. Ирина Патина – 25:37
3. Ульяна Лябухина – 26:15
6 км, мужчины
1. Александр Колеушко – 22:52
2. Сергей Собакинских – 23:02
3. Илья Думчев – 26:14
6 км, женщины
1. Анастасия Ежова –24:27
2. Анастасия Казакова – 25:17
3. Елена Парфенова – 25:22
2 км, мужчины
1. Дмитрий Мальцев – 23:15
2. Юрий Кужилев – 24:30
3.Анжрей Шабаршов – 25:32
2 км, женщины
1. Александра Романенкова – 24:09
2. Мария Булычева – 25:07
3. Виктория Мальцева – 25:35
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Myfinish. Фотографии с заплывов можно найти в социальных сетях.
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