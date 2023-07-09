Результаты ночного забега в Сочи 2023

В субботу 8 июля в Сочи прошел ночной забег от организаторов «Высшая Лига».

Для участия были доступны взрослая дистанция на 5 км и детский старт на 1,6 км. Маршрут забегов прошел по вечерним улицам Сочи с видом на Черное море.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Дмитрий Есаулов – 16:41

2. Алексей Рыжов – 16:54

3. Евгений Яковлев – 17:00

5 км, женщины

1. Виктория Рязанцева – 18:23

2. Александра Афанасова – 18:42

3. Светлана Уварова – 18:50

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега можно найти на сайте MySport.