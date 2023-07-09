Результаты ночного забега в Сочи 2023
В субботу 8 июля в Сочи прошел ночной забег от организаторов «Высшая Лига».
Для участия были доступны взрослая дистанция на 5 км и детский старт на 1,6 км. Маршрут забегов прошел по вечерним улицам Сочи с видом на Черное море.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Дмитрий Есаулов – 16:41
2. Алексей Рыжов – 16:54
3. Евгений Яковлев – 17:00
5 км, женщины
1. Виктория Рязанцева – 18:23
2. Александра Афанасова – 18:42
3. Светлана Уварова – 18:50
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега можно найти на сайте MySport.
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