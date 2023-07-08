Результаты заплыва Come on SWIMRUN 2023
8 июля в Ленинградской области на территории эко-отеля «Лес» (рядом с ж/д станцией Яппиля) прошли соревнования по свимрану от команды организаторов Come on SWIMRUN.
Для участия были доступны три маршрута:
- Basic 8 км (бег 7,5 км, плавание 1,3 км);
- Advanced 16 км (бег 13,8 км, плавание 2,3 км);
- Pro 40 км (бег 34 км, плавание 6 км).
Дистанции Basic и Advanced можно было пройти как индивидуально, так и в команде, Pro – только в команде.
Стартово-финишный городок находились на озере Зеркальное. Трассы были проложены в один круг и прошли по разным озерам: Комонь, Плетневое (Пистолет), Сенновское и Невское.
Результаты победителей:
Basic, мужчины
1. Олег Марков – 55:13
2. Николай Малышев – 56:17
3. Владимир Кудинов – 56:41
Basic, женщины
1. Ирина Боревич – 1:08:39
2. Светлана Николаева – 1:08:43
3. Елена Ершова – 1:09:49
Advanced, мужчины
1. Константин Астафьев – 1:35:52
2. Сергей Котов – 1:36:13
3. Андрей Аверин – 1:41:35
Advanced, женщины
1. Варвара Григорьева – 2:02:10
2. Алина Микрюкова – 2:03:59
3. Фарида Альмухаметова – 2:06:12
Pro
1. Команда SL Team (Полина Асташина, Сергей Лукин) – 5:11:13
2. Команда RUBICON (Дмитрий Мальцев, Сергей Морозов) – 5:13:32
3. Команда «#СвойЗабег» (Андрей Пирожков, Виктор Палкин) – 5:21:26
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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