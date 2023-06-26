Результаты соревнований IRONSTAR ZAVIDOVO 2023
24-25 июня в Завидово (село в Тверской области) прошел фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO.
В субботу 24 июня прошли заплывы SWIMSTAR MILE (1,852 км) и DBMILE (3704 км), забеги STARKIDS на 1,5 км и IRONLADY на 5 км.
В воскресенье 25 июня состоялись соревнования по триатлону на дистанциях 1/4 (1 км плавание, 45 км велозаезд, 10 км бег), 1/8 (500 м плавание, 22 км велоезаезд, 5 км бег) и SUPERMIX (1,5 км плавание, 67 велозаезд, 15 км бег).
Плавательный этап прошел в Иваньковском водохранилище, вело- и беговой этапы прошли по живописным трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово.
Результаты победителей:
SWIMSTAR MILE, мужчины
1. Сергей Иванов – 23:10
2. Илья Рахимов – 24:20
3. Александр Новиков – 24:58
SWIMSTAR MILE, женщины
1. Антонина Фаустова – 25:40
2. Дарья Ляшенко – 27:11
3. Надежда Сокорева – 27:47
SWIMSTAR DBMILE, мужчины
1. Альберт Маннанов – 44:34
2. Александр Мальнев – 48:08
3. Дмитрий Гайдамако – 48:23
SWIMSTAR DBMILE, женщины
1. Елена Сидоркова – 56:19
2. Анастасия Луканович – 57:43
3. Елена Черная – 1:00:08
IRONLADY
1. Надежда Шемякина – 18:49
2. Екатерина Гудожникова – 19:23
3. Дарья Левина – 19:23
Триатлон 1/4, мужчины
1. Александр Нефедов – 1:55:23
2. Артем Попов – 1:56:44
3. Антон Мохов – 37:19
Триатлон 1/4, женщины
1. Мария Курченко – 2:05:36
2. Алсу Шагиева – 2:16:48
3. Анастасия Васильева – 2:19:19
Триатлон 1/8, мужчины
1. Борис Прошин – 58:45
2. Степан Вахмин – 59:12
3. Юрий Дерябин – 59:58
Триатлон 1/8, женщины
1. Мария Молярова – 1:08:30
2. Анна Бойкова – 1:08:43
3. Галина Четверикова – 1:09:08
Триатлон SUPERMIX, мужчины
1. Юрий Онищенко – 2:57:56
2. Егор Соловьев – 3:03:57
3. Олег Ленков – 3:04:36
Триатлон SUPERMIX, женщины
1. Антонина Фаустова – 3:18:59
2. Екатерина Крайнюк – 3:25:02
3. Екатерина Алексеева – 3:30:03
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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