Результаты соревнований IRONSTAR ZAVIDOVO 2023

24-25 июня в Завидово (село в Тверской области) прошел фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO.

В субботу 24 июня прошли заплывы SWIMSTAR MILE (1,852 км) и DBMILE (3704 км), забеги STARKIDS на 1,5 км и IRONLADY на 5 км.

В воскресенье 25 июня состоялись соревнования по триатлону на дистанциях 1/4 (1 км плавание, 45 км велозаезд, 10 км бег), 1/8 (500 м плавание, 22 км велоезаезд, 5 км бег) и SUPERMIX (1,5 км плавание, 67 велозаезд, 15 км бег).

Плавательный этап прошел в Иваньковском водохранилище, вело- и беговой этапы прошли по живописным трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово.

Результаты победителей:

SWIMSTAR MILE, мужчины

1. Сергей Иванов – 23:10

2. Илья Рахимов – 24:20

3. Александр Новиков – 24:58

SWIMSTAR MILE, женщины

1. Антонина Фаустова – 25:40

2. Дарья Ляшенко – 27:11

3. Надежда Сокорева – 27:47

SWIMSTAR DBMILE, мужчины

1. Альберт Маннанов – 44:34

2. Александр Мальнев – 48:08

3. Дмитрий Гайдамако – 48:23

SWIMSTAR DBMILE, женщины

1. Елена Сидоркова – 56:19

2. Анастасия Луканович – 57:43

3. Елена Черная – 1:00:08

IRONLADY

1. Надежда Шемякина – 18:49

2. Екатерина Гудожникова – 19:23

3. Дарья Левина – 19:23

Триатлон 1/4, мужчины

1. Александр Нефедов – 1:55:23

2. Артем Попов – 1:56:44

3. Антон Мохов – 37:19

Триатлон 1/4, женщины

1. Мария Курченко – 2:05:36

2. Алсу Шагиева – 2:16:48

3. Анастасия Васильева – 2:19:19

Триатлон 1/8, мужчины

1. Борис Прошин – 58:45

2. Степан Вахмин – 59:12

3. Юрий Дерябин – 59:58

Триатлон 1/8, женщины

1. Мария Молярова – 1:08:30

2. Анна Бойкова – 1:08:43

3. Галина Четверикова – 1:09:08

Триатлон SUPERMIX, мужчины

1. Юрий Онищенко – 2:57:56

2. Егор Соловьев – 3:03:57

3. Олег Ленков – 3:04:36

Триатлон SUPERMIX, женщины

1. Антонина Фаустова – 3:18:59

2. Екатерина Крайнюк – 3:25:02

3. Екатерина Алексеева – 3:30:03

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.