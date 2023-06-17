Результаты Арктического марафона 2023

В субботу 17 июня в Воркуте (Республика Коми) в пятый раз прошел Арктический марафон.

Для забегов были доступны детские дистанции на 600 м и 3000 м и взрослые дистанции на 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Старт был дан на площади Мира, все забеги прошли по плоскому асфальтовому покрытию.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Павел Истомин – 33:57

2. Александр Винокуров – 34:04

3. Никита Соломатин – 35:38

10 км, женщины

1. Виктория Дядченко – 41:02

2. Надежда Чупрова – 43:26

3. Анна Титова – 43:32

21,1 км, мужчины

1. Иван Зернов –1:12:58

2. Олег Кралин – 1:18:45

3. Иван Калинин – 1:21:25

21,1, женщины

1. Мария Нагуманова – 1:29:57

2. Анастасия Сидорова – 1:42:07

3. Оксана Гуревич – 1:44:51

42,2 км, мужчины

1. Рим Фахретдинов – 2:41:27

2. Дмитрий Дуркин – 2:44:36

3. Борис Петренев – 2:44:50

42,2 км, женщины

1. Никулина Татьяна – 3:04:32

2. Наталья Бойчук – 3:34:40

3. Наталия Котова – 3:46:37

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.