Результаты Арктического марафона 2023
В субботу 17 июня в Воркуте (Республика Коми) в пятый раз прошел Арктический марафон.
Для забегов были доступны детские дистанции на 600 м и 3000 м и взрослые дистанции на 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
Старт был дан на площади Мира, все забеги прошли по плоскому асфальтовому покрытию.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Павел Истомин – 33:57
2. Александр Винокуров – 34:04
3. Никита Соломатин – 35:38
10 км, женщины
1. Виктория Дядченко – 41:02
2. Надежда Чупрова – 43:26
3. Анна Титова – 43:32
21,1 км, мужчины
1. Иван Зернов –1:12:58
2. Олег Кралин – 1:18:45
3. Иван Калинин – 1:21:25
21,1, женщины
1. Мария Нагуманова – 1:29:57
2. Анастасия Сидорова – 1:42:07
3. Оксана Гуревич – 1:44:51
42,2 км, мужчины
1. Рим Фахретдинов – 2:41:27
2. Дмитрий Дуркин – 2:44:36
3. Борис Петренев – 2:44:50
42,2 км, женщины
1. Никулина Татьяна – 3:04:32
2. Наталья Бойчук – 3:34:40
3. Наталия Котова – 3:46:37
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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