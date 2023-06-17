Результаты веломарафона BIKE MARATHON IN SOSNOVO 2023
17 июня на базе отдыха «Орехово» в Ленинградской области состоялся веломарафон BIKE MARATHON IN SOSNOVO от команды организаторов SPORT DRIVE.
Для заезда были доступны дистанции на 62 км, 30 км и 16 км для начинающих гонщиков и самых маленьких участников.
Трасса заездов прошла по лесным тропинкам соснового леса.
Результаты победителей:
30 км, мужчины
1. Григорий Лалин – 1:08:58
2. Андрей Колобов – 1:09:02
3. Евгений Логвинчук – 1:11:19
30 км, женщины
1. Екатерина Зинченко – 1:20:14
2. Елена Мороз – 1:32:33
3. Ирина Куликова – 1:58:53
62 км, мужчины
1. Андрей Галафеев – 2:25:44
2. Сергей Семенов – 2:28:33
3. Михаил Соловьев – 2:28:33
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с марафона появятся позже в социальных сетях организаторов.
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