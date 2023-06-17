Результаты веломарафона BIKE MARATHON IN SOSNOVO 2023

Теги велокросс любительский спорт Календарь стартов Здоровье

17 июня на базе отдыха «Орехово» в Ленинградской области состоялся веломарафон BIKE MARATHON IN SOSNOVO от команды организаторов SPORT DRIVE.

Для заезда были доступны дистанции на 62 км, 30 км и 16 км для начинающих гонщиков и самых маленьких участников.  

Трасса заездов прошла по лесным тропинкам соснового леса. 

Результаты победителей:

30 км, мужчины

1. Григорий Лалин – 1:08:58

2. Андрей Колобов – 1:09:02

3. Евгений Логвинчук – 1:11:19

30 км, женщины

1. Екатерина Зинченко – 1:20:14

2. Елена Мороз – 1:32:33

3. Ирина Куликова – 1:58:53

62 км, мужчины

1. Андрей Галафеев –  2:25:44

2. Сергей Семенов – 2:28:33

3. Михаил Соловьев – 2:28:33

 

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с марафона появятся позже в социальных сетях организаторов

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1 комментарий

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андрэ
Для кого эти дебильные названия на английском языке???? Без шуток пора принять закон о запрете этой дичи
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