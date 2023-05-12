Peloton отзывает более 2 млн велотренажеров из-за неисправности. Сиденья ломались прямо во время использования

Компания по производству спортивных тренажеров Peloton отзывает около 2,2 млн велотренажеров модели PL01 из-за неисправности подседельного штыря.

Peloton получил 35 сообщений о поломке сидения и его отсоединения от велосипеда во время использования. В 13 обращениях говорилось о полученных травмах, например, переломе запястья, рваных ранах и ушибах из-за падения с тренажера.

Комиссия США по безопасности потребительских товаров рекомендует немедленно прекратить использование отозванных велотренажеров и обратиться в Peloton за ремонтом. Компания предлагает бесплатную стойку сиденья, которую можно установить самостоятельно.

Продажи велосипедов велись с января 2018 года по май 2023 года в США.

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