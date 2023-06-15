В Петербурге прошел инклюзивный благотворительный забег при поддержке G-Drive: более 1500 участников собрали 22 500 литров топлива для спортсменов Специальной Олимпиады

В Санкт-Петербурге второй год подряд прошел благотворительный и инклюзивный забег «Мы вместе» – при поддержке бренда высокотехнологичного топлива G-Drive, стратегического партнера всей спортивной программы ПМЭФ. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе атлеты Специальной Олимпиады России, команда сноубордистов адаптивного спорта, участники Спартакиад и чемпионата России по спорту глухих.

В стартовой церемонии принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, а разминку для участников провели олимпийские чемпионы – фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян.

Победителями забега стали Андрей Иванов и Кристина Шабалина. Среди участников ПМЭФ первые места заняли Александра Анчина и Андрей Карпин. Церемонию награждения провел знаменитый автогонщик Никита Мазепин, который тоже выходил на старт – как и амбассадоры G-Drive Никита Шиков, Анастасия Нифонтова и Розалия Гуревич. Также на трассу вышла Анастасия Тукмачева – спортивный блогер и триатлет.

Общая дистанция, которую пробежали все участники забега, составила 7500 километров. G-Drive конвертирует это расстояние в 22 500 литров топлива для развития инклюзивного спорта и помощи особенным атлетам. Это топливо необходимо для заправки транспорта, который перевозит атлетов с ментальными особенностями Специальной Олимпиады России на тренировки и соревнования по всей России.

Бренд G-Drive системно поддерживает и реализует проекты, направленные на социальные изменения в сфере культуры потребления и формирования инклюзивного общества. Через спортивные активации бренд продвигает дайверсити, инклюзию в спорте и обществе, а также принципы повседневной ответственности.

«Инклюзия – это равные возможности, осознание своей значимости и необходимости. Благодаря тому, что направление инклюзивного спорта развивается и находит поддержку у таких значимых компаний, как «Газпром нефть», мы помогаем обществу понять людей с интеллектуальными нарушениями, принять их и проникнуться уважением к ним, к их семьям. Мы уверены: инклюзивный спорт меняет жизнь специальных атлетов и их семей, позволяя им адаптироваться к жизни в обществе, найти свое достойное место и призвание», – говорит Егор Лебедев, гендиректор Специальной Олимпиады России.

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