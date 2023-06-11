Результаты заплыва Swimcup Караман 2023
В воскресенье 11 июня в Саратовской области прошли соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Караман. Заплыв состоялся на реке Большой Караман.
Для участия были доступны четыре дистанции: лайт 1000 м, классик 2000 м, ультра на 4000 м и 10000 м.
Маршруты всех дистанций проходили между островами – во время заплыва участники оплывали некоторые из них.
Результаты победителей:
1000 м, мужчины
1. Илья Галетов – 14:31
2. Алексей Марченко – 16:24
3. Сергей Ямов – 16:56
1000 м, женщины
1. Оксана Леликова – 17:01
2. Валентина Городулина – 17:35
3. Анита Стеклова – 19:04
2000 м, мужчины
1. Алексей Танаев – 29:20
2. Семен Глушков – 30:56
3. Александр Щербинин – 31:17
2000 м, женщины
1. Елена Каторгина – 40:07
2. Светлана Клочкова – 40:26
3. Алла Медокс – 41:41
4000 м, мужчины
1. Степан Моисеев – 1:06:24
2. Андрей Чепурной – 1:08:05
3. Валентин Ефимов – 1:14:25
4000 м, женщины
1. Татьяна Акопян – 1:04:09
2. Лия Левченко– 1:15:58
3. Елена Гребенева – 1:16:28
10000 м, мужчины
1. Роман Романов – 2:59:32
2. Павел Полетаев – 3:06:25
3. Николай Зиновьев – 3:24:52
10000 м, женщины
1. Елена Черная – 2:59:52
2. Юлия Васильева – 3:21:55
3. Жанна Чернявская – 4:18:59
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.
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