Результаты заплыва Swimcup Караман 2023

В воскресенье 11 июня в Саратовской области прошли соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Караман. Заплыв состоялся на реке Большой Караман.

Для участия были доступны четыре дистанции: лайт 1000 м, классик 2000 м, ультра на 4000 м и 10000 м.

Маршруты всех дистанций проходили между островами – во время заплыва участники оплывали некоторые из них.

Результаты победителей:

1000 м, мужчины

1. Илья Галетов – 14:31

2. Алексей Марченко – 16:24

3. Сергей Ямов – 16:56

1000 м, женщины

1. Оксана Леликова – 17:01

2. Валентина Городулина – 17:35

3. Анита Стеклова – 19:04

2000 м, мужчины

1. Алексей Танаев – 29:20

2. Семен Глушков – 30:56

3. Александр Щербинин – 31:17

2000 м, женщины

1. Елена Каторгина – 40:07

2. Светлана Клочкова – 40:26

3. Алла Медокс – 41:41

4000 м, мужчины

1. Степан Моисеев – 1:06:24

2. Андрей Чепурной – 1:08:05

3. Валентин Ефимов – 1:14:25

4000 м, женщины

1. Татьяна Акопян – 1:04:09

2. Лия Левченко– 1:15:58

3. Елена Гребенева – 1:16:28

10000 м, мужчины

1. Роман Романов – 2:59:32

2. Павел Полетаев – 3:06:25

3. Николай Зиновьев – 3:24:52

10000 м, женщины

1. Елена Черная – 2:59:52

2. Юлия Васильева – 3:21:55

3. Жанна Чернявская – 4:18:59

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.