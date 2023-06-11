Результаты велогонки Gran Fondo Игора 2023
11 июня в Ленинградской области состоялся второй этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.
Для участия были доступны детские заезды GF FEST на 11 и 16 км, велозаезды на 100 км, 50 км, и 30 км и велогонка на 100 км.
Результаты победителей:
100 км (велогонка), мужчины
1. Сергей Трубецкой – 2:13:34
2. Степан Курьянов – 2:13:40
3. Дмитрий Пузанов – 2:13:48
100 км (велогонка), женщины
1. Марина Летаева – 2:39:54
2. Полина Крючкова – 2:47:44
3. Наталья Серикова – 2:47:44
100 км, мужчины
1. Андрей Романчиков – 2:43:25
2. Игорь Оз – 2:44:03
3. Александр Каштанов – 2:50:14
100 км, женщины
1. Ольга Подберезкина – 3:57:38
50 км, мужчины
1. Антон Приходько – 1:18:29
2. Владимир Смирнов – 1:18:34
3. Андрей Овчинников – 1:18:34
50 км, женщины
1. Анастасия Муха – 1:19:51
2. Анна Симбирцева – 1:26:05
3. Анна Мешкова – 1:27:33.
30 км, мужчины
1. Василий Михайлов – 37:58
2. Василий Коптелов – 48:12
3. Игорь Шульга – 50:29
30 км, женщины
1. Людмила Еременко – 1:03:51
2. Екатерина Иванченко – 1:06:32
3. Евгения Хомутова – 1:06:37
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте GranFondo. Фотографии с велозаезда появятся позже на сайте Marathon-photo.
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