Результаты велогонки Gran Fondo Игора 2023

11 июня в Ленинградской области состоялся второй этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.

Для участия были доступны детские заезды GF FEST на 11 и 16 км, велозаезды на 100 км, 50 км, и 30 км и велогонка на 100 км.

Результаты победителей:

100 км (велогонка), мужчины

1. Сергей Трубецкой – 2:13:34

2. Степан Курьянов – 2:13:40

3. Дмитрий Пузанов – 2:13:48

100 км (велогонка), женщины

1. Марина Летаева – 2:39:54

2. Полина Крючкова – 2:47:44

3. Наталья Серикова – 2:47:44

100 км, мужчины

1. Андрей Романчиков – 2:43:25

2. Игорь Оз – 2:44:03

3. Александр Каштанов – 2:50:14

100 км, женщины

1. Ольга Подберезкина – 3:57:38

50 км, мужчины

1. Антон Приходько – 1:18:29

2. Владимир Смирнов – 1:18:34

3. Андрей Овчинников – 1:18:34

50 км, женщины

1. Анастасия Муха – 1:19:51

2. Анна Симбирцева – 1:26:05

3. Анна Мешкова – 1:27:33.

30 км, мужчины

1. Василий Михайлов – 37:58

2. Василий Коптелов – 48:12

3. Игорь Шульга – 50:29

30 км, женщины

1. Людмила Еременко – 1:03:51

2. Екатерина Иванченко – 1:06:32

3. Евгения Хомутова – 1:06:37

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте GranFondo. Фотографии с велозаезда появятся позже на сайте Marathon-photo.