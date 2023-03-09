Gran Fondo Russia изменили даты трех велозаездов. Перенесли гонки в Волоколамске, Туле и Серпухове
Организаторы серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia изменили даты трех гонок. Перенесли старты в Волоколамске, Туле и Серпухове.
Новые даты заездов:
- GF FEST Волоколамск – 28 мая
- GF SPORT Тула – 22 и 23 июля
- GF Серпухов – 13 августа
Регистрация на старт в Волоколамске автоматически перенесется на новую дату. Если спортсмен не сможет принять участие из-за изменений, организаторы предлагают перенести слот на любой из заездов сезона.
Ознакомиться с дополнительной информацией о гонках можно в социальных сетях Gran Fondo Russia или на сайте.
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