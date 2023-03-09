Gran Fondo Russia изменили даты трех велозаездов. Перенесли гонки в Волоколамске, Туле и Серпухове

Организаторы серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia изменили даты трех гонок. Перенесли старты в Волоколамске, Туле и Серпухове.

Новые даты заездов:

GF FEST Волоколамск – 28 мая

GF SPORT Тула – 22 и 23 июля

GF Серпухов – 13 августа

Регистрация на старт в Волоколамске автоматически перенесется на новую дату. Если спортсмен не сможет принять участие из-за изменений, организаторы предлагают перенести слот на любой из заездов сезона.

Ознакомиться с дополнительной информацией о гонках можно в социальных сетях Gran Fondo Russia или на сайте.