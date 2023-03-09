Gran Fondo Russia изменили даты трех велозаездов. Перенесли гонки в Волоколамске, Туле и Серпухове

Теги велошоссе любительский спорт Календарь стартов Здоровье

Организаторы серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia изменили даты трех гонок. Перенесли старты в Волоколамске, Туле и Серпухове. 

Новые даты заездов:

  • GF FEST Волоколамск – 28 мая
  • GF SPORT Тула – 22 и 23 июля
  • GF Серпухов – 13 августа

Регистрация на старт в Волоколамске автоматически перенесется на новую дату. Если спортсмен не сможет принять участие из-за изменений, организаторы предлагают перенести слот на любой из заездов сезона. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о гонках можно в социальных сетях Gran Fondo Russia или на сайте

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий