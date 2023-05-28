Результаты благотворительного забега «Бегом с Дневником» 2023
В воскресенье 28 мая в Санкт-Петербурге во второй раз состоялся благотворительный забег «Бегом с Дневником».
Забег был организован изданием «Петербургский дневник» и прошел в Приморском парке Победы. Средства, собранные от продажи слотов, переведут Санкт-Петербургскому хоспису для детей и взрослых.
Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км и костюмированный забег «Петров Первых» на 320 метров.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Владимир Пономарев – 15:24
2. Дмитрий Трипутень – 16:25
3. Владимир Смирнов – 16:29
5 км, женщины
1. София Шепелева – 17:21
2. Мария Сегалова – 17:27
3. Кристина Шабалина – 17:48
10 км, мужчины
1. Василий Андреев – 32:45
2. Руслан Ардеев – 33:19
3. Денис Васильев – 33:38
10 км, женщины
1. Анна Ильина – 38:25
2. Наталия Волкова – 40:41
3. Екатерина Евграфова – 41:48
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии и видео с забегов можно найти в социальных сетях организаторов.
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