Результаты благотворительного забега «Бегом с Дневником» 2023

В воскресенье 28 мая в Санкт-Петербурге во второй раз состоялся благотворительный забег «Бегом с Дневником».

Забег был организован изданием «Петербургский дневник» и прошел в Приморском парке Победы. Средства, собранные от продажи слотов, переведут Санкт-Петербургскому хоспису для детей и взрослых.

Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км и костюмированный забег «Петров Первых» на 320 метров.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Владимир Пономарев – 15:24

2. Дмитрий Трипутень – 16:25

3. Владимир Смирнов – 16:29

5 км, женщины

1. София Шепелева – 17:21

2. Мария Сегалова – 17:27

3. Кристина Шабалина – 17:48

10 км, мужчины

1. Василий Андреев – 32:45

2. Руслан Ардеев – 33:19

3. Денис Васильев – 33:38

10 км, женщины

1. Анна Ильина – 38:25

2. Наталия Волкова – 40:41

3. Екатерина Евграфова – 41:48

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии и видео с забегов можно найти в социальных сетях организаторов.