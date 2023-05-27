Результаты соревнований «Скорость» на стадионе 2023

В субботу 27 мая в Москве состоялись соревнования по бегу «Скорость». Они прошли на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Для забега были доступны дистанции на 100 м, 400 м, 3 км, шведская эстафета 800-400-200-100 м и детские старты на 60 м.

Также в рамках соревнований прошли мастер-классы по прыжкам в длину и высоту. Тренеры «Бегового сообщества» показывали участникам, как правильно разминаться и стартовать с колодок.

Результаты победителей:

100 м, мужчины

1. Семён Синичкин – 10:89

2. Виктор Апостолов – 11:51

3. Иван Стенин – 11:59

100 м, женщины

1. Валерия Никифорова – 12:38

2. Екатерина Царева – 12:71

3. Елизавета Поротикова – 12:89

400 м, мужчины

1. Сергей Чемагин – 51:33

2. Максим Моисеев – 53:26

3. Александр Игнатов – 55:02

400 м, женщины

1. Ольга Ковивчак – 56:87

2. Анна Микрюкова – 57:05

3. Юлия Зубарева – 57:78

3 км, мужчины

1. Александр Рыбалкин – 8:41,01

2. Андрей Гребенко – 8:51,11

3. Илья Бакушев – 9:07,84

3 км, женщины

1. Алла Сидорова – 9:37,11

2. Екатерина Слободкина – 9:50,43

3. Полина Жукова – 9:51,03

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Бегового сообщества. Фотографии с забегов можно найти в Telegram-канале организаторов.