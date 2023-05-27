Результаты соревнований «Скорость» на стадионе 2023
В субботу 27 мая в Москве состоялись соревнования по бегу «Скорость». Они прошли на территории олимпийского комплекса «Лужники».
Для забега были доступны дистанции на 100 м, 400 м, 3 км, шведская эстафета 800-400-200-100 м и детские старты на 60 м.
Также в рамках соревнований прошли мастер-классы по прыжкам в длину и высоту. Тренеры «Бегового сообщества» показывали участникам, как правильно разминаться и стартовать с колодок.
Результаты победителей:
100 м, мужчины
1. Семён Синичкин – 10:89
2. Виктор Апостолов – 11:51
3. Иван Стенин – 11:59
100 м, женщины
1. Валерия Никифорова – 12:38
2. Екатерина Царева – 12:71
3. Елизавета Поротикова – 12:89
400 м, мужчины
1. Сергей Чемагин – 51:33
2. Максим Моисеев – 53:26
3. Александр Игнатов – 55:02
400 м, женщины
1. Ольга Ковивчак – 56:87
2. Анна Микрюкова – 57:05
3. Юлия Зубарева – 57:78
3 км, мужчины
1. Александр Рыбалкин – 8:41,01
2. Андрей Гребенко – 8:51,11
3. Илья Бакушев – 9:07,84
3 км, женщины
1. Алла Сидорова – 9:37,11
2. Екатерина Слободкина – 9:50,43
3. Полина Жукова – 9:51,03
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Бегового сообщества. Фотографии с забегов можно найти в Telegram-канале организаторов.
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