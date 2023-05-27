Результаты соревнований IRONSTAR GELENDZHIK 2023
26-27 мая в городе-курорте Геленджик в третий раз прошел фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023.
В пятницу 26 мая прошли женский забег IRONLADY на 5 км и детские старты STARKIDS на 500 и 1000 м, а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.
В субботу 27 мая состоялись соревнования по триатлону на полужелезной дистанции IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Обе дистанции можно было преодолеть как в индивидуальном формате, так и в формате эстафетной гонки.
Результаты победителей:
IRONLADY
1. Алина Песчанская – 19:44
2. Надежда Анфимова – 21:24
3. Алия Багаутдинова – 21:39
SWIMSTAR, 1,8 км, мужчины
1. Артем Цимбал – 23:41
2. Петр Булеца – 24:13
3. Алексей Кленин – 21:21
SWIMSTAR, 1,8 км, женщины
1. Анна Тимофеева – 27:44
2. Юлия Лемке – 28:03
3. Полина Коверга – 28:13
SWIMSTAR, 3,7 км, мужчины
1. Александр Новиков – 49:32
2. Дмитрий Гайдамако – 50:03
3. Илья Ивашкин – 50:27
SWIMSTAR, 3,7 км, женщины
1. Владлена Федько – 1:00:18
2. Дарья Паршенкова – 1:00:19
3. Юлия Абакумова – 1:04:25
Триатлон SPRINT, мужчины
1. Евгений Рулевский – 1:08:48
2. Дмитрий Ростягаев – 1:09:28
3. Павел Горик – 1:09:28
Триатлон SPRINT, женщины
1. Мария Гостева – 1:16:04
2. Галина Четверикова – 1:22:40
3. Анна Бойкова – 1:23:06
Триатлон полужелезная, мужчины
1. Андрей Брюханкин – 3:55:23
2. Константин Ахидов – 4:02:19
3. Сергей Пичугин – 4:05:53
Триатлон полужелезная, женщины
1. Дарья Чунарева – 4:30:16
2. Елизавета Иванова – 4:38:24
3. Татьяна Лихторович –4:41:55
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля появятся позже на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
Комментарии