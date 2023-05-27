Результаты соревнований IRONSTAR GELENDZHIK 2023

26-27 мая в городе-курорте Геленджик в третий раз прошел фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023.

В пятницу 26 мая прошли женский забег IRONLADY на 5 км и детские старты STARKIDS на 500 и 1000 м, а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

В субботу 27 мая состоялись соревнования по триатлону на полужелезной дистанции IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Обе дистанции можно было преодолеть как в индивидуальном формате, так и в формате эстафетной гонки.

Результаты победителей:

IRONLADY

1. Алина Песчанская – 19:44

2. Надежда Анфимова – 21:24

3. Алия Багаутдинова – 21:39

SWIMSTAR, 1,8 км, мужчины

1. Артем Цимбал – 23:41

2. Петр Булеца – 24:13

3. Алексей Кленин – 21:21

SWIMSTAR, 1,8 км, женщины

1. Анна Тимофеева – 27:44

2. Юлия Лемке – 28:03

3. Полина Коверга – 28:13

SWIMSTAR, 3,7 км, мужчины

1. Александр Новиков – 49:32

2. Дмитрий Гайдамако – 50:03

3. Илья Ивашкин – 50:27

SWIMSTAR, 3,7 км, женщины

1. Владлена Федько – 1:00:18

2. Дарья Паршенкова – 1:00:19

3. Юлия Абакумова – 1:04:25

Триатлон SPRINT, мужчины

1. Евгений Рулевский – 1:08:48

2. Дмитрий Ростягаев – 1:09:28

3. Павел Горик – 1:09:28

Триатлон SPRINT, женщины

1. Мария Гостева – 1:16:04

2. Галина Четверикова – 1:22:40

3. Анна Бойкова – 1:23:06

Триатлон полужелезная, мужчины

1. Андрей Брюханкин – 3:55:23

2. Константин Ахидов – 4:02:19

3. Сергей Пичугин – 4:05:53

Триатлон полужелезная, женщины

1. Дарья Чунарева – 4:30:16

2. Елизавета Иванова – 4:38:24

3. Татьяна Лихторович –4:41:55

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля появятся позже на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.