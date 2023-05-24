Результаты велогонки La Strada Санкт-Петербург 2023

В воскресенье 21 мая в Санкт-Петербурге состоялась велогонка La Strada от организаторов «Лига Героев».

Участники велозаезда вышли на дистанции 20, 40 и 80 км. Гонка на 20 км прошла в формате фанового звезда без ограничения по времени. Заезды на 40 и 80 км были разделены на 4 кластера: А – мужчины со средней скоростью от 35 км/ч, B – мужчины со скоростью 30-35 км/ч, С – женщины со скоростью от 30 км/ч и D – все желающие с любой средней скоростью.

Старт и финиш располагались на Исаакиевской площади.

Результаты победителей:

40 км, кластер A

1. Игорь Петров – 50:10

2. Дмитрий Зонов – 50:10

3. Владимир Голубев – 50:10

40 км, кластер B

1. Евгений Шалунов – 53:42

2. Илья Кузьмин – 54:10

3. Даниил Боцман – 54:10

40 км, кластер С

1. Мария Аничина –58:39

2. Вероника Уткина – 58:40

3. Виктория Виноградова – 1:00:16

40 км, кластер D, мужчины

1. Артем Лаптев – 58:43

2. Эдуард Новиков – 58:43

3. Роман Хананов – 58:44

40 км, кластер D, женщины

1. Александра Голобородько – 1:00:37

2. Екатерина Карпив – 1:01:29

3. Анна Горелова – 1:01:39

80 км, кластер А

1. Алексей Щебелин – 1:39:08

2. Иван Сибирцев – 1:39:11

3. Никита Маскакульт – 1:39:11

80 км, кластер B

1.Илья Брыгин – 1:44:54

2.Максим Митяев – 1:44:55

3.Кирилл Чикурков – 1:44:56

80 км, кластер C

1.Дарья Правилова – 1:49:08

2.Ольга Чудакова – 1:49:24

3.Екатерина Илларионова – 1:57:58

80 км, кластер D, мужчины

1.Антон Карпекин – 1:58:07

2.Андрей Егорочкин – 1:58:07

3.Евгений Травкин – 2:02:27

80 км, кластер D, женщины

1.Екатерина Кочанова – 2:03:12

2.Надежда Алексеева – 2:08:44

3.Анастасия Травкина – 2:11:20

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Фотографии с заездов можно найти на сайте Photo.Heroleague или в социальных сетях мероприятия.