Результаты велогонки La Strada Санкт-Петербург 2023
В воскресенье 21 мая в Санкт-Петербурге состоялась велогонка La Strada от организаторов «Лига Героев».
Участники велозаезда вышли на дистанции 20, 40 и 80 км. Гонка на 20 км прошла в формате фанового звезда без ограничения по времени. Заезды на 40 и 80 км были разделены на 4 кластера: А – мужчины со средней скоростью от 35 км/ч, B – мужчины со скоростью 30-35 км/ч, С – женщины со скоростью от 30 км/ч и D – все желающие с любой средней скоростью.
Старт и финиш располагались на Исаакиевской площади.
Результаты победителей:
40 км, кластер A
1. Игорь Петров – 50:10
2. Дмитрий Зонов – 50:10
3. Владимир Голубев – 50:10
40 км, кластер B
1. Евгений Шалунов – 53:42
2. Илья Кузьмин – 54:10
3. Даниил Боцман – 54:10
40 км, кластер С
1. Мария Аничина –58:39
2. Вероника Уткина – 58:40
3. Виктория Виноградова – 1:00:16
40 км, кластер D, мужчины
1. Артем Лаптев – 58:43
2. Эдуард Новиков – 58:43
3. Роман Хананов – 58:44
40 км, кластер D, женщины
1. Александра Голобородько – 1:00:37
2. Екатерина Карпив – 1:01:29
3. Анна Горелова – 1:01:39
80 км, кластер А
1. Алексей Щебелин – 1:39:08
2. Иван Сибирцев – 1:39:11
3. Никита Маскакульт – 1:39:11
80 км, кластер B
1.Илья Брыгин – 1:44:54
2.Максим Митяев – 1:44:55
3.Кирилл Чикурков – 1:44:56
80 км, кластер C
1.Дарья Правилова – 1:49:08
2.Ольга Чудакова – 1:49:24
3.Екатерина Илларионова – 1:57:58
80 км, кластер D, мужчины
1.Антон Карпекин – 1:58:07
2.Андрей Егорочкин – 1:58:07
3.Евгений Травкин – 2:02:27
80 км, кластер D, женщины
1.Екатерина Кочанова – 2:03:12
2.Надежда Алексеева – 2:08:44
3.Анастасия Травкина – 2:11:20
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Фотографии с заездов можно найти на сайте Photo.Heroleague или в социальных сетях мероприятия.
Комментарии