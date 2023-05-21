Результаты велогонки «Крылатские холмы» 2023

В субботу 20 мая в Москве прошла велогонка «Крылатские холмы» из серии гонок CyclingRace.ru. «Крылатские холмы» – это индивидуальный велозаезд с раздельным стартом на дистанцию 25 километров.

Маршрут велогонки прошел по профессиональной трассе, спроектированной и построенной к Олимпиаде-80. По маршруту участники встретили одни из самых длинных подъемов Москвы, скоростные спуски и панораму Олимпийского велотрека и города.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Евгений Тихонин – 34:56

2. Никита Разумов – 35:02

3. Александр Шакотько – 35:51

Женщины

1. Мария Максимова – 41:09

2. Марина Летаева – 41:47

3. Екатерина Гуренкова – 42:45

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.