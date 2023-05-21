Результаты велогонки «Крылатские холмы» 2023
В субботу 20 мая в Москве прошла велогонка «Крылатские холмы» из серии гонок CyclingRace.ru. «Крылатские холмы» – это индивидуальный велозаезд с раздельным стартом на дистанцию 25 километров.
Маршрут велогонки прошел по профессиональной трассе, спроектированной и построенной к Олимпиаде-80. По маршруту участники встретили одни из самых длинных подъемов Москвы, скоростные спуски и панораму Олимпийского велотрека и города.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Евгений Тихонин – 34:56
2. Никита Разумов – 35:02
3. Александр Шакотько – 35:51
Женщины
1. Мария Максимова – 41:09
2. Марина Летаева – 41:47
3. Екатерина Гуренкова – 42:45
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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