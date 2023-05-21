Результаты велогонки «Садовое кольцо» 2023

В воскресенье 21 мая в Москве прошла любительская велогонка «Садовое кольцо» серии CyclingRace.ru.

Участие в соревнованиях было возможно в двух форматах:

велогонка – для опытных любителей и бывших профессионалов на дистанциях 78, 94 и 109 км;

велозаезд – для новичков и любителей на дистанциях 16, 31 и 47 км.

Маршрут велогонок прошел по всему Садовому кольцу, стартовый городок располагался на Проспекте Сахарова.

Результаты победителей:

Велогонка, 78 км, мужчины

1. Алексей Пятаков – 1:59:23,30

2. Дмитрий Фатыхов – 1:59:23,39

3. Илья Минаев – 1:59:23,45

Велогонка, 78 км, женщины

1. Марина Летаева – 1:59:32

2. Евгения Мудрая – 1:59:48

3. Дания Рахматуллина – 2:05:46

Велогонка, 94 км, мужчины

1. Юрий Амельхин – 2:18:45

2. Марк Светличный – 2:18:45

3. Павел Шапарев – 2:18:45

Велогонка, 109 км, мужчины

1. Александр Шакотько – 2:29:19

2. Евгений Соколов – 2:29:19,70

3. Максим Орехов – 2:29:19,71

Велозаезд, 16 км, мужчины

1. Никита Никитаев – 27:09

2. Михаил Егоров – 28:16

3. Андрей Горшков – 29:42

Велозаезд, 16 км, женщины

1. Дарья Жеребцова – 25:18

2. Екатерина Кушнарева – 26:52

3. Анастасия Православнова – 28:10

Велозаезд, 31 км, мужчины

1. Никита Полковников – 42:18

2. Павел Гаврилов – 52:04

3. Андрей Красноперов – 53:29

Велозаезд, 31 км, женщины

1. Дарья Тарасенко – 46:48

2. Наталья Агафонова – 58:36

3. Елена Зотова – 59:51

Велозаезд, 47 км, мужчины

1. Андрей Калин – 1:12:14

2. Сергей Журавель – 1:12:22

3. Леонид Косолапов – 1:12:28

Велозаезд, 47 км, женщины

1. Ирина Чаусова – 1:19:07

2. Виктория Александрова – 1:19:14

3. Анна Дмитриева – 1:19:15

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Следить за обновлениями организаторов можно на странице ВКонтакте.