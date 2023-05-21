Результаты велогонки «Садовое кольцо» 2023
В воскресенье 21 мая в Москве прошла любительская велогонка «Садовое кольцо» серии CyclingRace.ru.
Участие в соревнованиях было возможно в двух форматах:
- велогонка – для опытных любителей и бывших профессионалов на дистанциях 78, 94 и 109 км;
- велозаезд – для новичков и любителей на дистанциях 16, 31 и 47 км.
Маршрут велогонок прошел по всему Садовому кольцу, стартовый городок располагался на Проспекте Сахарова.
Результаты победителей:
Велогонка, 78 км, мужчины
1. Алексей Пятаков – 1:59:23,30
2. Дмитрий Фатыхов – 1:59:23,39
3. Илья Минаев – 1:59:23,45
Велогонка, 78 км, женщины
1. Марина Летаева – 1:59:32
2. Евгения Мудрая – 1:59:48
3. Дания Рахматуллина – 2:05:46
Велогонка, 94 км, мужчины
1. Юрий Амельхин – 2:18:45
2. Марк Светличный – 2:18:45
3. Павел Шапарев – 2:18:45
Велогонка, 109 км, мужчины
1. Александр Шакотько – 2:29:19
2. Евгений Соколов – 2:29:19,70
3. Максим Орехов – 2:29:19,71
Велозаезд, 16 км, мужчины
1. Никита Никитаев – 27:09
2. Михаил Егоров – 28:16
3. Андрей Горшков – 29:42
Велозаезд, 16 км, женщины
1. Дарья Жеребцова – 25:18
2. Екатерина Кушнарева – 26:52
3. Анастасия Православнова – 28:10
Велозаезд, 31 км, мужчины
1. Никита Полковников – 42:18
2. Павел Гаврилов – 52:04
3. Андрей Красноперов – 53:29
Велозаезд, 31 км, женщины
1. Дарья Тарасенко – 46:48
2. Наталья Агафонова – 58:36
3. Елена Зотова – 59:51
Велозаезд, 47 км, мужчины
1. Андрей Калин – 1:12:14
2. Сергей Журавель – 1:12:22
3. Леонид Косолапов – 1:12:28
Велозаезд, 47 км, женщины
1. Ирина Чаусова – 1:19:07
2. Виктория Александрова – 1:19:14
3. Анна Дмитриева – 1:19:15
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Следить за обновлениями организаторов можно на странице ВКонтакте.
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