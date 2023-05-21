Результаты второго этапа соревнований по легкой атлетике «Территория бега» 2023
В субботу 29 мая в манеже олимпийского центра имени братьев Знаменских в Москве прошел второй этап соревнований по легкой атлетике «Территория бега».
Для забегов были доступны дистанции на 60, 400 и 1000 метров и детские старты на 60, 200 и 400 метров.
Результаты победителей:
60 м, мужчины
1. Иван Лазарев – 0:07,07
2. Вадим Бахматов – 0:07,13
3. Максим Моисеев – 0:07,41
60 м, женщины
1. Валерия Никифорова – 0:07,89
2. Вероника Колесникова – 0:07,95
3. Людмила Константонова – 0:08,26
400 м, мужчины
1. Алексей Зябриков – 0:52,43
2. Никита Никонов – 0:52,73
3. Максим Моисеев – 0:53,38
400 м, женщины
1. Анастасия Николаева – 1:03,94
2. Юлия Петрова – 1:03,94
3. Анна Дехтярева – 1:04,47
1000 м, мужчины
1. Максим Тихонов – 2:34,69
2. Даниил Осипов – 2:36,51
3. Иван Баранов – 2:38,41
1000 м, женщины
1. Екатерина Слободкина – 2:54,97
2. Марина Мельник – 2:59,32
3. Варвара Куневич – 3:05,93
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Mosathletics. Следить за обновлениями организаторов соревнований можно на странице ВКонтакте.
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