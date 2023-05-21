Результаты второго этапа соревнований по легкой атлетике «Территория бега» 2023

В субботу 29 мая в манеже олимпийского центра имени братьев Знаменских в Москве прошел второй этап соревнований по легкой атлетике «Территория бега».

Для забегов были доступны дистанции на 60, 400 и 1000 метров и детские старты на 60, 200 и 400 метров.

Результаты победителей:

60 м, мужчины

1. Иван Лазарев – 0:07,07

2. Вадим Бахматов – 0:07,13

3. Максим Моисеев – 0:07,41

60 м, женщины

1. Валерия Никифорова – 0:07,89

2. Вероника Колесникова – 0:07,95

3. Людмила Константонова – 0:08,26

400 м, мужчины

1. Алексей Зябриков – 0:52,43

2. Никита Никонов – 0:52,73

3. Максим Моисеев – 0:53,38

400 м, женщины

1. Анастасия Николаева – 1:03,94

2. Юлия Петрова – 1:03,94

3. Анна Дехтярева – 1:04,47

1000 м, мужчины

1. Максим Тихонов – 2:34,69

2. Даниил Осипов – 2:36,51

3. Иван Баранов – 2:38,41

1000 м, женщины

1. Екатерина Слободкина – 2:54,97

2. Марина Мельник – 2:59,32

3. Варвара Куневич – 3:05,93

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Mosathletics. Следить за обновлениями организаторов соревнований можно на странице ВКонтакте.