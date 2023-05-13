Результаты соревнований IRONSTAR ANAPA 2023
12-13 мая в Анапе во второй раз прошел фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023. Мероприятие открыло триатлонный сезон в Краснодарском крае.
В пятницу 12 мая прошли детские забеги STARKIDS и женский забег IRONLADY на 5 км.
В субботу 13 мая состоялись соревнования по триатлону на трех дистанциях:
- OLYMPIC – 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег;
- SPRINT – 0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег;
- SUPERSPRINT RELAY – командная гонка на 2 или 4 человека.
Результаты победителей:
IRONLADY, 5 км
1. Татьяна Лихторович –13:03
2. Анна Гарбар – 13:55
3. Наталья Раваева – 15:04
Триатлон, OLYMPIC, мужчины
1. Евгений Рулевский – 1:45:22
2. Павел Горик – 1:47:13
3. Павел Растрыгин – 1:48:20
Триатлон, OLYMPIC, женщины
1. Ольга Федотова – 2:06:50
2. Мария Малышева – 2:07:03
3. Анастасия Аршинова – 2:10:51
Триатлон, SPRINT, мужчины
1. Борис Прошин – 1:03:10
2. Павел Горик – 1:03:24
3. Юрий Кохан – 1:07:03
Триатлон, SPRINT, женщины
1. Лолита Кладовикова – 1:12:03
2. Анна Бойкова – 1:14:51
3. Валерия Михайлова – 1:15:32
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с гонок появятся позже на сайте IRONSTAR.
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