Результаты соревнований IRONSTAR ANAPA 2023

12-13 мая в Анапе во второй раз прошел фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023. Мероприятие открыло триатлонный сезон в Краснодарском крае.

В пятницу 12 мая прошли детские забеги STARKIDS и женский забег IRONLADY на 5 км.

В субботу 13 мая состоялись соревнования по триатлону на трех дистанциях:

OLYMPIC – 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег;

SPRINT – 0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег;

SUPERSPRINT RELAY – командная гонка на 2 или 4 человека.

Результаты победителей:

IRONLADY, 5 км

1. Татьяна Лихторович –13:03

2. Анна Гарбар – 13:55

3. Наталья Раваева – 15:04

Триатлон, OLYMPIC, мужчины

1. Евгений Рулевский – 1:45:22

2. Павел Горик – 1:47:13

3. Павел Растрыгин – 1:48:20

Триатлон, OLYMPIC, женщины

1. Ольга Федотова – 2:06:50

2. Мария Малышева – 2:07:03

3. Анастасия Аршинова – 2:10:51

Триатлон, SPRINT, мужчины

1. Борис Прошин – 1:03:10

2. Павел Горик – 1:03:24

3. Юрий Кохан – 1:07:03

Триатлон, SPRINT, женщины

1. Лолита Кладовикова – 1:12:03

2. Анна Бойкова – 1:14:51

3. Валерия Михайлова – 1:15:32

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с гонок появятся позже на сайте IRONSTAR.