12-13 мая в Анапе пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023. Они откроют триатлонный сезон в Краснодарском крае

Теги плавание велошоссе Бег Ironstar Triathlon Russia любительский спорт Календарь стартов Здоровье

12-13 мая в Анапе во второй раз пройдет фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023.

Мероприятие знаменует собой открытие триатлонного сезона в Краснодарском крае. В программе фестиваля детские и женские забеги и соревнования по триатлону на дистанции OLYMPIC, SPRINT и SUPERSPRINT. 

В пятницу 12 мая пройдут детский забег STARKIDS для детей от 0 до 12 лет и женский забег IRONLADY на 5 км. На финише все участники получат футболки и медали, а бегуньи – цветы и комплименты от организаторов. В этот же день пройдет public-talk на тему «Женщины. Спорт. Здоровье», в рамках которого опытные спортсменки поделятся своим опытом о том, как тренироваться и питаться, и как совмещать материнство, спорт и работу. 

В субботу 13 мая состоятся соревнования по триатлону. Участников ждут три дистанции на выбор:

  • OLYMPIC – 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег;
  • SPRINT – 0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег;
  • SUPERSPRINT RELAY – командная гонка на 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв на 250 м, велогонка на 5 км, забег на 1,5 км. Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды.

Регистрация еще открыта на сайте IRONSTAR. Следить за обновления организаторов можно в их Telegram-канале или на странице ВКонтакте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий