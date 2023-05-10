12-13 мая в Анапе пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023. Они откроют триатлонный сезон в Краснодарском крае

12-13 мая в Анапе во второй раз пройдет фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2023.

Мероприятие знаменует собой открытие триатлонного сезона в Краснодарском крае. В программе фестиваля детские и женские забеги и соревнования по триатлону на дистанции OLYMPIC, SPRINT и SUPERSPRINT.

В пятницу 12 мая пройдут детский забег STARKIDS для детей от 0 до 12 лет и женский забег IRONLADY на 5 км. На финише все участники получат футболки и медали, а бегуньи – цветы и комплименты от организаторов. В этот же день пройдет public-talk на тему «Женщины. Спорт. Здоровье», в рамках которого опытные спортсменки поделятся своим опытом о том, как тренироваться и питаться, и как совмещать материнство, спорт и работу.

В субботу 13 мая состоятся соревнования по триатлону. Участников ждут три дистанции на выбор:

OLYMPIC – 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег;

SPRINT – 0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег;

SUPERSPRINT RELAY – командная гонка на 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв на 250 м, велогонка на 5 км, забег на 1,5 км. Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды.

Регистрация еще открыта на сайте IRONSTAR. Следить за обновления организаторов можно в их Telegram-канале или на странице ВКонтакте.