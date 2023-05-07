Результаты V этапа серии заплывов Swimcup Minutes Казань 2023
7 мая в Казани прошел пятый этап серии плавательных соревнований Swimcup Minutes.
Принять участие можно было как в индивидуальном формате, так и в формате эстафеты.
Соревнования были ограничены по времени: за 30 или 60 минут индивидуального заплыва или за 10 минут эстафетного заплыва участникам нужно было проплыть как можно большее расстояние.
Результаты победителей:
60 минут, мужчины
1. Владимир Рыкунов – 4093,74 м;
2. Кирилл Малешин – 4071,14 м;
3. Богдан Чуднов – 3758,15 м;
60 минут, женщины
1. Елена Сидоркова – 3623 м;
2. Елена Черная – 3605, 55 м;
3. Екатерина Порфирова – 3372, 15 м;
30 минут, мужчины
1. Владимир Рыкунов – 2095 м;
2. Илья Галетов – 2093, 68 м;
3. Кирилл Малешин – 2070 м;
30 минут, женщины
1. Кристина Казимова – 1876, 36
2. Елена Сидоркова – 1861 м;
3. Агата Журавлева-Емельяненко – 1847,95 м.
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с соревнований появятся позже на сайте Flickr.
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