Результаты V этапа серии заплывов Swimcup Minutes Казань 2023

7 мая в Казани прошел пятый этап серии плавательных соревнований Swimcup Minutes.

Принять участие можно было как в индивидуальном формате, так и в формате эстафеты.

Соревнования были ограничены по времени: за 30 или 60 минут индивидуального заплыва или за 10 минут эстафетного заплыва участникам нужно было проплыть как можно большее расстояние.

Результаты победителей:

60 минут, мужчины

1. Владимир Рыкунов – 4093,74 м;

2. Кирилл Малешин – 4071,14 м;

3. Богдан Чуднов – 3758,15 м;

60 минут, женщины

1. Елена Сидоркова – 3623 м;

2. Елена Черная – 3605, 55 м;

3. Екатерина Порфирова – 3372, 15 м;

30 минут, мужчины

1. Владимир Рыкунов – 2095 м;

2. Илья Галетов – 2093, 68 м;

3. Кирилл Малешин – 2070 м;

30 минут, женщины

1. Кристина Казимова – 1876, 36

2. Елена Сидоркова – 1861 м;

3. Агата Журавлева-Емельяненко – 1847,95 м.

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с соревнований появятся позже на сайте Flickr.