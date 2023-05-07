Результаты IV этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2023

6-7 мая состоялись соревнования «Триатлон Победы» – четвертый этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».

В субботу прошли детские забеги на 200 м и 400 м, женский забег на 1 км, женский и мужской велозаезды на дистанции 17 км и 27 км соответственно.

В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км на велостанках Tacx Neo 2T, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.

Результаты победителей:

Женский забег, 1 км

1. Алиса Кубышкина – 2:58

2. Ольга Серегина – 3:51

3. Анастасия Почашева – 4:10

Женский велозаезд, 17 км

1. Елена Пониделко – 29:48

2. Екатерина Ашихмина –29:55

3. Александра Шантырь – 30:37

Мужской велозаезд, 27 км

1. Дмитрий Мерзликин – 44:33

2. Александр Шалада – 44:58

3. Дмитрий Гераськин – 48:16

Триатлон, мужчины

1. Марк Высоцкий – 23:53

2. Никита Изосимов – 24:43

3. Василий Соловьев – 25:29

Триатлон, женщины

1. Прасковья Власова – 26:33

2. Александра Соколова – 26:49

3. Ольга Дмитриева – 26:57

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов «Железный человек».