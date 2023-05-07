Результаты IV этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2023
6-7 мая состоялись соревнования «Триатлон Победы» – четвертый этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».
В субботу прошли детские забеги на 200 м и 400 м, женский забег на 1 км, женский и мужской велозаезды на дистанции 17 км и 27 км соответственно.
В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км на велостанках Tacx Neo 2T, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.
Результаты победителей:
Женский забег, 1 км
1. Алиса Кубышкина – 2:58
2. Ольга Серегина – 3:51
3. Анастасия Почашева – 4:10
Женский велозаезд, 17 км
1. Елена Пониделко – 29:48
2. Екатерина Ашихмина –29:55
3. Александра Шантырь – 30:37
Мужской велозаезд, 27 км
1. Дмитрий Мерзликин – 44:33
2. Александр Шалада – 44:58
3. Дмитрий Гераськин – 48:16
Триатлон, мужчины
1. Марк Высоцкий – 23:53
2. Никита Изосимов – 24:43
3. Василий Соловьев – 25:29
Триатлон, женщины
1. Прасковья Власова – 26:33
2. Александра Соколова – 26:49
3. Ольга Дмитриева – 26:57
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов «Железный человек».
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