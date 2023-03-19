Результаты заплыва Swimcup Indoor Март в Москве 2023
В воскресенье 19 марта в Москве прошел четвертый этап серии соревнований Swimcup TYR Indoor.
Это соревнования по плаванию в бассейне с имитацией заплывов на открытой воде. Участников ждали роллинг старт, поворотные буи, финиш в арке на воде.
Для индивидуальных заплывов была доступна дистанция на 1000 м с лимитом времени 29 минут. Для участия в формате эстафеты была дистанция на 500 м с лимитом в 15 минут. На этом этапе в заплывах могли участвовать дети 8-13 лет на дистанции 300 м.
1000 м, мужчины
1. Евгений Куликов – 11:41
2. Арсений Сироткин – 12:56
3. Илья Галётов – 13:46
1000 м, женщины
1. Ирина Чекасина – 15:21
2. Елена Сидоркова – 15:36
3. Анна Шуберт – 15:43
Эстафета, смешанные
1. Команда MannanovSwim (Денис Шеметов, Дарья Зинина, Александр Шатин) – 6:07
2. Команда Jteamswim 1 (Георгий Сергеев, Денис Гаранин, Мария Сизова) – 6:23
3. Команда «Босфоровцы» (Алексей Китайцев, Юрий Ляпин, Анастасия Емельянова) – 6:24
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.
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