Результаты заплыва Swimcup Indoor Март в Москве 2023

В воскресенье 19 марта в Москве прошел четвертый этап серии соревнований Swimcup TYR Indoor.

Это соревнования по плаванию в бассейне с имитацией заплывов на открытой воде. Участников ждали роллинг старт, поворотные буи, финиш в арке на воде.

Для индивидуальных заплывов была доступна дистанция на 1000 м с лимитом времени 29 минут. Для участия в формате эстафеты была дистанция на 500 м с лимитом в 15 минут. На этом этапе в заплывах могли участвовать дети 8-13 лет на дистанции 300 м.

1000 м, мужчины

1. Евгений Куликов – 11:41

2. Арсений Сироткин – 12:56

3. Илья Галётов – 13:46

1000 м, женщины

1. Ирина Чекасина – 15:21

2. Елена Сидоркова – 15:36

3. Анна Шуберт – 15:43

Эстафета, смешанные

1. Команда MannanovSwim (Денис Шеметов, Дарья Зинина, Александр Шатин) – 6:07

2. Команда Jteamswim 1 (Георгий Сергеев, Денис Гаранин, Мария Сизова) – 6:23

3. Команда «Босфоровцы» (Алексей Китайцев, Юрий Ляпин, Анастасия Емельянова) – 6:24

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.