Результаты весеннего трейла RLTrail 2023
В субботу 22 апреля в поселке Мичуринское (Ленинградская область) прошел весенний трейл от команды RLTrail.
Для забега были доступны взрослые дистанции на 5, 10 км и 20 км и детские дистанции на 500 м, 1 км и 2 км.
Трасса проходила по живописным местам соснового леса между Журавлевским и Морозовским озерами. На финише участников традиционно угощали горячими блинами.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Евгений Артемов – 30:05
2. Евгений Полежаев – 30:40
3. Дмитрий Капралов – 30:43
5 км, женщины
1. Анна Говорухина –33:46
2. Инна Буря – 34:12
3. Ольга Филиппова – 38:06
10 км, мужчины
1. Станислав Ледников – 46:44
2. Александр Рачинин – 47:00
3. Денис Безменов – 49:33
10 км, женщины
1. Ольга Анненкова – 52:21
2. Оксана Ольшевская – 58:32
3. Мария Черкасская – 59:47
20 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 1:28:26
2. Сергей Лукин – 1:30:38
3. Михаил Легомский – 1:31:08
20 км, женщины
1. Анастасия Рудная – 1:32:39
2. Эльвира Батдалова – 1:52:51
3. Анна Вишнякова – 1:59:18
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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