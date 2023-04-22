Результаты весеннего трейла RLTrail 2023

В субботу 22 апреля в поселке Мичуринское (Ленинградская область) прошел весенний трейл от команды RLTrail.

Для забега были доступны взрослые дистанции на 5, 10 км и 20 км и детские дистанции на 500 м, 1 км и 2 км.

Трасса проходила по живописным местам соснового леса между Журавлевским и Морозовским озерами. На финише участников традиционно угощали горячими блинами.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Евгений Артемов – 30:05

2. Евгений Полежаев – 30:40

3. Дмитрий Капралов – 30:43

5 км, женщины

1. Анна Говорухина –33:46

2. Инна Буря – 34:12

3. Ольга Филиппова – 38:06

10 км, мужчины

1. Станислав Ледников – 46:44

2. Александр Рачинин – 47:00

3. Денис Безменов – 49:33

10 км, женщины

1. Ольга Анненкова – 52:21

2. Оксана Ольшевская – 58:32

3. Мария Черкасская – 59:47

20 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 1:28:26

2. Сергей Лукин – 1:30:38

3. Михаил Легомский – 1:31:08

20 км, женщины

1. Анастасия Рудная – 1:32:39

2. Эльвира Батдалова – 1:52:51

3. Анна Вишнякова – 1:59:18

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.