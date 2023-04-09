Результаты «Сочи Автодром» 2023
7-9 апреля в Сочи состоялся спортивный фестиваль от команды Высшей Лиги «Сочи Автодром». В его рамках прошли: велогонки «1 Лье» и «10 Лье», соревнования по дуатлону среди профессионалов и любителей, забеги на дистанциях 5,5 км, 42,2 км, 10 км, 21,1 км и детский забег на 1 милю (1,6 км).
Все старты прошли на гоночном треке – ровной трассе, сертифицированной AIMS.
Результаты победителей:
Велогонка «1 Лье», мужчины
1. Евгений Тихонин – 7:23
2. Андрей Котков – 7:36
3. Олег Холин – 7:44
Велогонка «1 Лье», женщины
1. Наталья Морозова – 8:58
2. Ирина Гражданова – 9:03
3. Полина Гладских – 9:23
Дуатлон, мужчины
1. Дмитрий Карпеев – 1:01:53
2. Павел Горик –1:02:45
3. Евгений Тихонин – 1:03:58
Дуатлон, женщины
1. Виктория Крахина – 1:13:29
2. Александра Магомдова – 1:16:11
3. Ольга Сычова – 1:25:18
Забег 5,5 км, мужчины
1. Илья Грядковский – 17:39
2. Владимир Таланов – 17:58
3. Акулов Антон – 18:14
Забег 5,5 км, женщины
1. Елена Скоблина – 20:28
2. Злата Волокитина – 20:45
3. Алиса Кубышкина – 21:55
Забег 10 км, мужчины
1. Николай Ляликов – 29:47
2. Андрей Стрижаков – 29:49
3. Артемий Никитин – 30:1
Забег 10 км, женщины
1. Ирина Лапитская – 35:27
2. Мария Попрядухина – 36:08
3. Вера Добротворская – 36:09
Забег 21,1 км, мужчины
1. Алексей Трошкин – 1:04:29
2. Артур Бурцев – 1:06:17
3. Александр Павленин – 1:06:57
Забег 21,1 км, женщины
1. Алина Прокопьева – 1:15:18
2. Ирина Шевченко – 1:16:33
3. Алена Татаринова – 1:17:16
Забег 42,2 км, мужчины
1. Игорь Волков – 2:25:28
2. Алексей Береснев – 2:26:22
3. Олег Антипин – 2:27:04
Забег 42,2 км, женщины
1. Диана Галимова – 2:49:59
2. Анастасия Коношанова – 2:55:04
3. Елена Паутова – 2:56:23
Результаты всех участников на всех соревнованиях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти в Telegram-канале «Высшей лиги».
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