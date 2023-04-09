Результаты «Сочи Автодром» 2023

7-9 апреля в Сочи состоялся спортивный фестиваль от команды Высшей Лиги «Сочи Автодром». В его рамках прошли: велогонки «1 Лье» и «10 Лье», соревнования по дуатлону среди профессионалов и любителей, забеги на дистанциях 5,5 км, 42,2 км, 10 км, 21,1 км и детский забег на 1 милю (1,6 км).

Все старты прошли на гоночном треке – ровной трассе, сертифицированной AIMS.

Результаты победителей:

Велогонка «1 Лье», мужчины

1. Евгений Тихонин – 7:23

2. Андрей Котков – 7:36

3. Олег Холин – 7:44

Велогонка «1 Лье», женщины

1. Наталья Морозова – 8:58

2. Ирина Гражданова – 9:03

3. Полина Гладских – 9:23

Дуатлон, мужчины

1. Дмитрий Карпеев – 1:01:53

2. Павел Горик –1:02:45

3. Евгений Тихонин – 1:03:58

Дуатлон, женщины

1. Виктория Крахина – 1:13:29

2. Александра Магомдова – 1:16:11

3. Ольга Сычова – 1:25:18

Забег 5,5 км, мужчины

1. Илья Грядковский – 17:39

2. Владимир Таланов – 17:58

3. Акулов Антон – 18:14

Забег 5,5 км, женщины

1. Елена Скоблина – 20:28

2. Злата Волокитина – 20:45

3. Алиса Кубышкина – 21:55

Забег 10 км, мужчины

1. Николай Ляликов – 29:47

2. Андрей Стрижаков – 29:49

3. Артемий Никитин – 30:1

Забег 10 км, женщины

1. Ирина Лапитская – 35:27

2. Мария Попрядухина – 36:08

3. Вера Добротворская – 36:09

Забег 21,1 км, мужчины

1. Алексей Трошкин – 1:04:29

2. Артур Бурцев – 1:06:17

3. Александр Павленин – 1:06:57

Забег 21,1 км, женщины

1. Алина Прокопьева – 1:15:18

2. Ирина Шевченко – 1:16:33

3. Алена Татаринова – 1:17:16

Забег 42,2 км, мужчины

1. Игорь Волков – 2:25:28

2. Алексей Береснев – 2:26:22

3. Олег Антипин – 2:27:04

Забег 42,2 км, женщины

1. Диана Галимова – 2:49:59

2. Анастасия Коношанова – 2:55:04

3. Елена Паутова – 2:56:23

Результаты всех участников на всех соревнованиях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти в Telegram-канале «Высшей лиги».