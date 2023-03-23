World Athletics в ближайшее время создаст рабочую группу по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов

World Athletics создаст рабочую группу по вопросу допуска российских спортсменов к стартам.

Об этом сообщил глава международной федерации .

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Однако российские легкоатлеты по-прежнему будут отстранены из-за ситуации на Украине.

«Совет одобрил создание рабочей группы для проработки условий, которые необходимо будет выполнить для снятия ограничений со спортсменов и официальных лиц национальных федераций России и Беларуси.

Она будет создана в ближайшие несколько недель», – сказал Коу.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований