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World Athletics в ближайшее время создаст рабочую группу по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

World Athletics создаст рабочую группу по вопросу допуска российских спортсменов к стартам.

Об этом сообщил глава международной федерации Себастьян Коу

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Однако российские легкоатлеты по-прежнему будут отстранены из-за ситуации на Украине.

«Совет одобрил создание рабочей группы для проработки условий, которые необходимо будет выполнить для снятия ограничений со спортсменов и официальных лиц национальных федераций России и Беларуси.

Она будет создана в ближайшие несколько недель», – сказал Коу.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
чтобы потом снова утонуть в скандалах?
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