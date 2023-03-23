World Athletics в ближайшее время создаст рабочую группу по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов
World Athletics создаст рабочую группу по вопросу допуска российских спортсменов к стартам.
Об этом сообщил глава международной федерации Себастьян Коу.
Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Однако российские легкоатлеты по-прежнему будут отстранены из-за ситуации на Украине.
«Совет одобрил создание рабочей группы для проработки условий, которые необходимо будет выполнить для снятия ограничений со спортсменов и официальных лиц национальных федераций России и Беларуси.
Она будет создана в ближайшие несколько недель», – сказал Коу.
World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований
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