Станислав Поздняков: «Возвращение ВФЛА в мировую легкоатлетическую семью – новость позитивная, особенно в текущих условиях»

Станислав Поздняков высказался о восстановлении статуса ВФЛА.

«Восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, после того как организация несколько лет балансировала на грани исключения из – это, безусловно, шаг вперед и результат огромной проделанной работы.

Главное, несомненно, это возвращение наших легкоатлетов, как и всех российских спортсменов к привычной соревновательной практике. Первоочередная задача состоит именно в этом.

И в этом контексте возвращение в мировую легкоатлетическую семью – новость позитивная, особенно в текущих условиях», – цитирует Позднякова пресс-служба Олимпийского комитета России.