В Гатчине состоится забег в честь дня рождения бегового клуба «Сильвия». Он пройдет 25 марта

В Гатчине (Ленинградская область) состоится дружеский старт в честь дня рождения бегового клуба «Сильвия». Клуб является инициатором гатчинских забегов и отмечает 25 лет со дня основания.

Для забега доступна дистанция на 25 км, которую можно пробежать в формате Solo – одним участником, Mix – несколькими участниками и в формате Online. Лимит преодоления дистанции – 3 часа. Участие бесплатное.

Трасса маршрута пройдет по дорожкам лесопарка «Орлова Роща».

Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями мероприятия можно в социальных сетях организаторов.