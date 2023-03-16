В Гатчине состоится забег в честь дня рождения бегового клуба «Сильвия». Он пройдет 25 марта
В Гатчине (Ленинградская область) состоится дружеский старт в честь дня рождения бегового клуба «Сильвия». Клуб является инициатором гатчинских забегов и отмечает 25 лет со дня основания.
Для забега доступна дистанция на 25 км, которую можно пробежать в формате Solo – одним участником, Mix – несколькими участниками и в формате Online. Лимит преодоления дистанции – 3 часа. Участие бесплатное.
Трасса маршрута пройдет по дорожкам лесопарка «Орлова Роща».
Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями мероприятия можно в социальных сетях организаторов.
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