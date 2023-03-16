В Гатчине состоится забег в честь дня рождения бегового клуба «Сильвия». Он пройдет 25 марта

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В Гатчине (Ленинградская область) состоится дружеский старт в честь дня рождения бегового клуба «Сильвия». Клуб является инициатором гатчинских забегов и отмечает 25 лет со дня основания.

Для забега доступна дистанция на 25 км, которую можно пробежать в формате Solo – одним участником, Mix – несколькими участниками и в формате Online. Лимит преодоления дистанции – 3 часа. Участие бесплатное.

Трасса маршрута пройдет по дорожкам лесопарка «Орлова Роща». 

Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями мероприятия можно в социальных сетях организаторов.

 

 

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