Результаты III этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2023

18-19 марта состоялся треий этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».

В субботу прошли детские забеги, женский забег на 1 км, женский и мужской велозаезды на дистанции 20 км и 30 км соответственно.

В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.

Результаты победителей:

Женский забег, 1 км

1. Елизавета Федотикова – 3:05

2. Алиса Кубышкина – 3:06

3. Ирина Маркова – 3:29

Женский велозаезд, 20 км

1. Мария Аничина – 23:13

2. Ольга Дмитриева – 24:01

3. Кондрашова Полина – 24:29

Мужской велозаезд, 30 км

1. Константин Афанасьев – 39:10

2. Даня Островский – 40:22

3. Дмитрий Страхов – 40:48

Триатлон, мужчины

1. Артур Никифоров – 26:43

2. Михаил Скрипников – 27:15

3. Ярослав Строганов – 27:21

Триатлон, женщины

1. Мария Гостева – 28:11

2. Ольга Дмитриева – 28:59

3. Вероника Деева – 29:24

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов «Железный человек».