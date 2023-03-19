Результаты III этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2023
18-19 марта состоялся треий этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».
В субботу прошли детские забеги, женский забег на 1 км, женский и мужской велозаезды на дистанции 20 км и 30 км соответственно.
В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.
Результаты победителей:
Женский забег, 1 км
1. Елизавета Федотикова – 3:05
2. Алиса Кубышкина – 3:06
3. Ирина Маркова – 3:29
Женский велозаезд, 20 км
1. Мария Аничина – 23:13
2. Ольга Дмитриева – 24:01
3. Кондрашова Полина – 24:29
Мужской велозаезд, 30 км
1. Константин Афанасьев – 39:10
2. Даня Островский – 40:22
3. Дмитрий Страхов – 40:48
Триатлон, мужчины
1. Артур Никифоров – 26:43
2. Михаил Скрипников – 27:15
3. Ярослав Строганов – 27:21
Триатлон, женщины
1. Мария Гостева – 28:11
2. Ольга Дмитриева – 28:59
3. Вероника Деева – 29:24
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов «Железный человек».
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