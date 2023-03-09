На Эльбрусе пройдут соревнования по трейлраннингу. Забеги состоятся 4-6 августа

Организаторы соревнований по трейлраннингу Alpindustria Elbrus Race проведут забеги на территории Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии вокруг горы Эльбрус. Они состоятся 4-6 августа 2023 года.

Соревнования пройдут уже в 11-й раз. В этом году организаторы добавили две новые дистанции North Elbrus Race и West Elbrus Race и повысили требования к участникам для обеспечения их безопасности во время забегов.

Расписание мероприятий:

4 августа

North Elbrus Race – 57,2 км, набор высоты – 3740 м;

– 57,2 км, набор высоты – 3740 м; West Elbrus Race – 99,7 км, набор высоты – 6270 м;

– 99,7 км, набор высоты – 6270 м; Elbrus World Race – 135,5 км, набор высоты – 7580 м;

5 августа

Garabashi 10 – 10 км, набор высоты – 1000 м;

– 10 км, набор высоты – 1000 м; Cheget 25 – 25 км, набор высоты –1850 м;

– 25 км, набор высоты –1850 м; Kahiani 35 – 34.7 км, набор высоты – 3070 м;

6 августа

Kids – 500 м, 1 км, набор высоты – 100 м.

Регистрация на соревнования открыта на сайте Alpindustria Elbrus Race. Там же можно ознакомиться с положением о проведении мероприятия и требованиями к спортсменам. Следить за обновлениями организаторов можно в социальных сетях.