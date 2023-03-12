Результаты Сахалинского лыжного марафона 2023. Победители на 50 км – Юлия Ступак и Иван Якимушкин
В субботу 11 марта на Сахалине прошел лыжный марафон серии Russia Loppet.
Для заездов были доступны дистанции на 30 и 50 км и детские старты на 1 и 5 км.
50-километровая гонка проходила через горный хребет – лыжникам на протяжении заезда открывались виды на Охотское море и заснеженные сопки.
Результаты победителей:
30 км, мужчины
1. Яков Лемаков – 1:29:52
2. Илья Ерещенко – 1:29:52
3. Александр Слыхов – 1:31:25
30 км, женщины
1. Ульяна Николова – 1:39:56
2. Надежда Кузнецова – 1:43:26
3. Марина Черноусова – 1:46:13
50 км, мужчины
1. Иван Якимушкин – 2:04:06
2. Денис Спицов – 2:04:06
3. Андрей Мельниченко – 2:04:10
50 км, женщины
1. Юлия Ступак – 2:20:22
2. Ольга Царева – 2:20:25
3. Анастасия Прокофьева – 2:20:26
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaLoppet.
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