Результаты Сахалинского лыжного марафона 2023. Победители на 50 км – Юлия Ступак и Иван Якимушкин

В субботу 11 марта на Сахалине прошел лыжный марафон серии Russia Loppet.

Для заездов были доступны дистанции на 30 и 50 км и детские старты на 1 и 5 км.

50-километровая гонка проходила через горный хребет – лыжникам на протяжении заезда открывались виды на Охотское море и заснеженные сопки.

Результаты победителей:

30 км, мужчины

1. Яков Лемаков – 1:29:52

2. Илья Ерещенко – 1:29:52

3. Александр Слыхов – 1:31:25

30 км, женщины

1. Ульяна Николова – 1:39:56

2. Надежда Кузнецова – 1:43:26

3. Марина Черноусова – 1:46:13

50 км, мужчины

1. Иван Якимушкин – 2:04:06

2. Денис Спицов – 2:04:06

3. Андрей Мельниченко – 2:04:10

50 км, женщины

1. Юлия Ступак – 2:20:22

2. Ольга Царева – 2:20:25

3. Анастасия Прокофьева – 2:20:26

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaLoppet.