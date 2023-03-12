Результаты четвертого этапа соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2023

12 марта прошел четвертый этап соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW.

Гонка состояла из трех этапов – плавание в бассейне (10 минут), велоэтап на тренажере Wattbike (30 минут) и беговая дорожка (20 минут). За отведенный отрезок времени спортсменам было необходимо как можно больше проплыть, накрутить и пробежать.

Были доступны индивидуальный формат участия и эстафета.

Результаты победителей:

Индивидуальный формат, мужчины

1. Антон Косолапов – 28,228 км;

2. Михаил Мартьянов – 27,688 км;

3. Александр Кузьмин – 26,757 км;

Индивидуальный формат, женщины

1. Мария Курносова – 23,985 км;

2. Наталья Цифци – 23,645 км;

3. Елена Васяткина – 22,947 км;

Эстафета, мужчины

1. Команда «Отряд Савина» – 28,258 км;

2. Команда «Сварщица Екатерина» – 23,703 км;

Эстафета, женщины

1. Команда «Вера, Надежда, Любовь и Полина» – 23,404 км;

2. Команда Girls – 20,424 км;

3. Команда JOBs – 19,679 км;

Эстафета, смешанные

1. Команда GG team – 27,960 км;

2. Команда FTR – 26,677 км;

3. Команда XFIT SouthArena – 26,180 км.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте IRONSTAR. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.