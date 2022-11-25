В календаре IRONSTAR появился новый старт в Екатеринбурге. 21-22 июля 2023 пройдут заплывы и триатлон на дистанциях спринт и полужелезная
IRONSTAR открыл регистрацию на новый старт в Екатеринбурге. Он пройдет 21-22 июля в центре города. Заплывы SWIMSTAR на одну и две мили и плавательный этап триатлона пройдут в акватории Городского пруда. Велоэтап – по центральным городским улицам и федеральной трассе Ново-московского тракта с незначительным перепадом высот. Беговой этап пройдет по променаду вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты и с видами на исторические здания.
Пятница, 21 июля:
- заплывы SWIMSTAR на 1 и 2 мили (1,8 км и 3,7 км);
- детский забег STARKIDS на 500 метров (дети до 6 лет включительно) и 1000 метров (дети от 7 лет);
- забег IRONLADY только для девушек на 5 км.
Суббота, 22 июля:
- спринт (плавание 750 метров – велоэтап 20 км – бег 5 км);
- 113 («полужелезная» дистанция, плавание 1,8 км – велоэтап 90 км – бег 21,1 км).
Регистрация на старты уже открыта на сайте организаторов.
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