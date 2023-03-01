Открылась регистрация на велозаезд «ЗСД Фонтанка Фест». Он пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге

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Открылась регистрация на велодрайв «ЗСД Фонтанка Фест». Он состоится 3 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00 часов, будет три тематических велозаезда:

  • 16:00 – семейный;
  • 18:00 – «Наш оранжевый»; 
  • 20:00 – «Засвети скоростной диаметр». 

Все заезды пройдут по одному маршруту: от въезда на ЗСД на Богатырском проспекте до съезда с трассы на набережной реки Екатерингофки. Участникам откроются виды на живописный Финский залив.

Узнать дополнительную информацию о велофестивале и зарегистрироваться можно на сайте организаторов. Стоимость слотов варьируется от 500 до 800 рублей. 1 апреля цена повысится. 

Следить за новостями мероприятия можно в социальных сетях «ЗСД Фонтанка Фест».

 

 

 

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