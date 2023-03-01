Открылась регистрация на велозаезд «ЗСД Фонтанка Фест». Он пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге
Открылась регистрация на велодрайв «ЗСД Фонтанка Фест». Он состоится 3 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.
Мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00 часов, будет три тематических велозаезда:
- 16:00 – семейный;
- 18:00 – «Наш оранжевый»;
- 20:00 – «Засвети скоростной диаметр».
Все заезды пройдут по одному маршруту: от въезда на ЗСД на Богатырском проспекте до съезда с трассы на набережной реки Екатерингофки. Участникам откроются виды на живописный Финский залив.
Узнать дополнительную информацию о велофестивале и зарегистрироваться можно на сайте организаторов. Стоимость слотов варьируется от 500 до 800 рублей. 1 апреля цена повысится.
Следить за новостями мероприятия можно в социальных сетях «ЗСД Фонтанка Фест».
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