Результаты ультрамарафона Krasnoyarsk Winter Trail Fest 2023
24-25 февраля в Красноярске состоялся спортивный фестиваль бега Krasnoyarsk Winter Trail Fest.
В пятницу 24 февраля прошел забег Stolby Trail на дистанцию 21 км. Маршрут проходил по тропам национального парка «Красноярские Столбы»: Каштаковская тропа, Перья, Первый Столб. Набор высоты составлял от 950 м.
В субботу 25 февраля состоялись сразу три старта. Забег Western Sayan на 100 км с правого берега Енисея на левый через сибирскую тайгу с набором высоты 3000 м, Enisey Ultra на 46 км со стартом на левом берегу реки в городе Дивногорске и финишем на правом уже в Красноярске, и старт Griva Park на 5 км по лесным тропинкам эко-парка «Гремячая Грива».
Результаты победителей:
Griva Park 5 км, мужчины
1. Денис Лютоев – 16:19
2. Андрей Мартюшев – 16:33
3. Шубин Андрей – 19:24
Griva Park 5 км, женщины
1. Елизавета Дерова – 20:09
2. Екатерина Банкерова – 23:38
3. Вероника Зейферт – 24:46
Stolby Trail 21 км, мужчины
1. Артур Лашин – 2:38:33
2. Иван Клименко – 2:49:39
3. Вадим Ященко – 3:08:54
Stolby Trail 21 км, женщины
1. Светлана Лапицкая – 3:32:38
2. Анастасия Донец – 3:38:26
3. Елизавета Токмашева – 3:44:52
Enisey Ultra 46 км, мужчины
1. Иван Клименко – 4:40:06
2. Анатолий Артемьев – 5:01:39
3. Роман Донцев – 5:02:57
Enisey Ultra 46 км, женщины
1. Екатерина Крюкова – 4:45:29
2. Гульназ Сакулина – 4:51:57
3. Татьяна Никитина – 5:33:01
Western Sayan 100 км, мужчины
1. Александр Червяков – 12:36:46
2. Александр Павлов – 13:08:09
3. Александр Загородников – 14:30:45
Western Sayan 100 км, женщины
1. Татьяна Беркаль – 15:24:05
2. Евгения Черемных – 16:25:50
3. Мария Шварева – 16:38:57
Результаты всех победителей на всех дистанциях можно посмотреть на сайте TopListRun. Фотографии с награждения и мероприятия можно найти в социальных сетях организаторов.
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