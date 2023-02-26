Результаты ультрамарафона Krasnoyarsk Winter Trail Fest 2023

24-25 февраля в Красноярске состоялся спортивный фестиваль бега Krasnoyarsk Winter Trail Fest.

В пятницу 24 февраля прошел забег Stolby Trail на дистанцию 21 км. Маршрут проходил по тропам национального парка «Красноярские Столбы»: Каштаковская тропа, Перья, Первый Столб. Набор высоты составлял от 950 м.

В субботу 25 февраля состоялись сразу три старта. Забег Western Sayan на 100 км с правого берега Енисея на левый через сибирскую тайгу с набором высоты 3000 м, Enisey Ultra на 46 км со стартом на левом берегу реки в городе Дивногорске и финишем на правом уже в Красноярске, и старт Griva Park на 5 км по лесным тропинкам эко-парка «Гремячая Грива».

Результаты победителей:

Griva Park 5 км, мужчины

1. Денис Лютоев – 16:19

2. Андрей Мартюшев – 16:33

3. Шубин Андрей – 19:24

Griva Park 5 км, женщины

1. Елизавета Дерова – 20:09

2. Екатерина Банкерова – 23:38

3. Вероника Зейферт – 24:46

Stolby Trail 21 км, мужчины

1. Артур Лашин – 2:38:33

2. Иван Клименко – 2:49:39

3. Вадим Ященко – 3:08:54

Stolby Trail 21 км, женщины

1. Светлана Лапицкая – 3:32:38

2. Анастасия Донец – 3:38:26

3. Елизавета Токмашева – 3:44:52

Enisey Ultra 46 км, мужчины

1. Иван Клименко – 4:40:06

2. Анатолий Артемьев – 5:01:39

3. Роман Донцев – 5:02:57

Enisey Ultra 46 км, женщины

1. Екатерина Крюкова – 4:45:29

2. Гульназ Сакулина – 4:51:57

3. Татьяна Никитина – 5:33:01

Western Sayan 100 км, мужчины

1. Александр Червяков – 12:36:46

2. Александр Павлов – 13:08:09

3. Александр Загородников – 14:30:45

Western Sayan 100 км, женщины

1. Татьяна Беркаль – 15:24:05

2. Евгения Черемных – 16:25:50

3. Мария Шварева – 16:38:57

Результаты всех победителей на всех дистанциях можно посмотреть на сайте TopListRun. Фотографии с награждения и мероприятия можно найти в социальных сетях организаторов.