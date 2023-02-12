Результаты трейлового забега NOVGOROD ICE 2023
В воскресенье 12 февраля в Великом Новгороде прошел трейловый забег NOVGOROD ICE.
Для участия были доступны дистанции на 6 км, 12 км, 19 км и детская верста.
Старт забега был дан у стен древнего Кремля. Маршрут проходил по территории Витославлицы, близ Юрьевского монастыря, по берегу седого Волхова и озера Мячино.
Результаты победителей:
6 км, женщины
1. Марина Зайцева 27:58
2. Зауреш Садвакас 31:41
3. Татьяна Дубовицкая 32:03
6 км, мужчины
1. Евгений Юркин 25:55
2. Дмитрий Шейбак 28:10
3. Владимир Бегнарский 29:01
12 км, женщины
1. Екатерина Агафонова 1:07:07
2. Дарья Белоусова 1:09:40
3. Лилия Кононова 1:10:11
12 км, мужчины
1. Дмитрий Пыхунов 53:12
2. Дмитрий Андрианов 54:16
3. Павел Ичетовкин 54:38
19 км, женщины
1. Анна Сухих 1:41:04
2. Анастасия Вольнова 1:44:04
3. Анна Москалева 1:46:23
19 км, мужчины
1. Георгий Орлов 1:22:32
2. Дмитрий Сущих 1:26:43
3. Андрей Черняков 1:29:03
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.
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