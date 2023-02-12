Результаты трейлового забега NOVGOROD ICE 2023

В воскресенье 12 февраля в Великом Новгороде прошел трейловый забег NOVGOROD ICE.

Для участия были доступны дистанции на 6 км, 12 км, 19 км и детская верста.

Старт забега был дан у стен древнего Кремля. Маршрут проходил по территории Витославлицы, близ Юрьевского монастыря, по берегу седого Волхова и озера Мячино.

Результаты победителей:

6 км, женщины

1. Марина Зайцева 27:58

2. Зауреш Садвакас 31:41

3. Татьяна Дубовицкая 32:03

6 км, мужчины

1. Евгений Юркин 25:55

2. Дмитрий Шейбак 28:10

3. Владимир Бегнарский 29:01

12 км, женщины

1. Екатерина Агафонова 1:07:07

2. Дарья Белоусова 1:09:40

3. Лилия Кононова 1:10:11

12 км, мужчины

1. Дмитрий Пыхунов 53:12

2. Дмитрий Андрианов 54:16

3. Павел Ичетовкин 54:38

19 км, женщины

1. Анна Сухих 1:41:04

2. Анастасия Вольнова 1:44:04

3. Анна Москалева 1:46:23

19 км, мужчины

1. Георгий Орлов 1:22:32

2. Дмитрий Сущих 1:26:43

3. Андрей Черняков 1:29:03

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.