Открылась регистрация на забег «Скорость» в московском манеже. Он пройдет 11-12 февраля

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Регистрация на легкоатлетические соревнования «Скорость» открылась на сайте «Бегового сообщества». Забеги пройдут 11-12 февраля в манеже НИУ МГСУ (Москва, Ярославское шоссе, 26, корпус 4). 

Доступные дистанции: 

  • 11 февраля, суббота – 60 м, 600 м, 1609 м, эстафета 4х200 м
  • 12 февраля, воскресенье – 300 м, 2000 м, эстафета 800-600-400-200 м

Один участник может пробежать сразу несколько дистанций и принять участие в эстафетной гонке. 

Перед соревнованиями тренеры «Бегового сообщества» проведут бесплатные мастер-классы – участвовать в забегах смогут и те, у кого нет опыта в манежных забегах (предварительная запись не требуется). Тренеры покажут, как правильно разминаться перед короткой или средней дистанцией, научат стартовать с колодок. Перед эстафетой участникам дополнительно расскажут, как правильно передавать эстафетную палочку и другие детали командного забега. 

Стоимость участия в личном первенстве – 1200 рублей, в эстафете – 2500 рублей. Узнать дополнительную информацию о соревнованиях можно на сайте организаторов

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