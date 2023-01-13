Открылась регистрация на забег «Скорость» в московском манеже. Он пройдет 11-12 февраля

Регистрация на легкоатлетические соревнования «Скорость» открылась на сайте «Бегового сообщества». Забеги пройдут 11-12 февраля в манеже НИУ МГСУ (Москва, Ярославское шоссе, 26, корпус 4).

Доступные дистанции:

11 февраля, суббота – 60 м, 600 м, 1609 м, эстафета 4х200 м

– 60 м, 600 м, 1609 м, эстафета 4х200 м 12 февраля, воскресенье – 300 м, 2000 м, эстафета 800-600-400-200 м

Один участник может пробежать сразу несколько дистанций и принять участие в эстафетной гонке.

Перед соревнованиями тренеры «Бегового сообщества» проведут бесплатные мастер-классы – участвовать в забегах смогут и те, у кого нет опыта в манежных забегах (предварительная запись не требуется). Тренеры покажут, как правильно разминаться перед короткой или средней дистанцией, научат стартовать с колодок. Перед эстафетой участникам дополнительно расскажут, как правильно передавать эстафетную палочку и другие детали командного забега.

Стоимость участия в личном первенстве – 1200 рублей, в эстафете – 2500 рублей. Узнать дополнительную информацию о соревнованиях можно на сайте организаторов.